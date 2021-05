QuEST Global va créer de nouvelles solutions de chaîne d'approvisionnement sur le réseau Casper

- QuEST s'appuiera sur Casper Ledger pour aider les clients finaux à créer des solutions basées sur la blockchain

ZUG, Suisse, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- CasperLabs, une société de développement de blockchain de premier plan, et QuEST Global , une société mondiale d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie, se sont associées pour construire une série de solutions basées sur la blockchain sur le réseau Casper. Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises se concentreront dans un premier temps sur des modèles de chaîne d'approvisionnement innovants pour les clients de divers secteurs.

Grâce au soutien de CasperLabs, QuEST permettra à ses clients finaux de créer des applications Web3 en toute transparence sur le réseau Casper, qui a été spécialement conçu pour les organisations qui ont besoin d'une sécurité et d'une performance de niveau entreprise sans compromettre la décentralisation. Le modèle unique de preuve d'enjeu de Casper introduit un modèle plus écologiquement responsable pour la consommation de la blockchain qui réduit considérablement l'empreinte énergétique des transactions sur la chaîne par rapport aux autres réseaux de blockchain.

Krish Kupathil, responsable, Innovation numérique et Hi-Tech, chez QuEST Global, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à CasperLabs pour développer des solutions basées sur la blockchain pour nos clients. Chez QuEST, nous nous efforçons de développer des capacités d'ingénierie exceptionnelles afin de construire une organisation évolutive et durable qui perdure sur plusieurs générations. Ce partenariat avec CasperLabs nous permettra de tirer parti du réseau Casper pour développer des solutions innovantes en matière de chaîne d'approvisionnement pour nos clients dans divers secteurs. En tant que société de services d'ingénierie de produits de premier plan, nous nous engageons à permettre à nos clients de créer la frontière en offrant des solutions technologiques de pointe de nouvelle génération. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec CasperLabs »

En tant que partenaire de réflexion de confiance, QuEST travaille depuis deux décennies avec les entreprises les plus reconnues au monde, tous secteurs confondus. Grâce à son expertise dans les technologies actuelles - comme la blockchain, le deep learning, l'IA, l'IoT et le ML - l'entreprise a développé des solutions d'ingénierie complètes pour aider les OEM, et les fournisseurs de premier plan à franchir de manière transparente la prochaine étape de leur parcours de transformation numérique et à rendre les produits plus sûrs et plus fiables.

« Nous constatons un intérêt croissant de la part d'organisations à grande échelle, tant dans le secteur public que privé, qui reconnaissent les modèles uniques débloqués par la technologie Web3 », a déclaré Mrinal Manohar, PDG de CasperLabs. « En tant qu'organisation mondiale comptant des milliers d'employés et de clients, QuEST Global gère une série de réseaux de chaînes d'approvisionnement complets. Nous sommes impatients de travailler avec son équipe pour développer des normes nouvelles et innovantes pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire de confiance en matière de produits d'ingénierie et de cycle de vie des services pour de nombreuses entreprises parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des appareils médicaux, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 56 centres de livraison mondiaux et plus de 11 250 employés, QuEST Global est au cœur même de la convergence des innovations en matière d'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique afin de concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et plus durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience du consommateur et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

À propos de CasperLabs

CasperLabs, le développeur du réseau Casper, fournit des services professionnels et une assistance aux organisations qui s'appuient sur le réseau Casper. Guidé par les principes de l'open source, CasperLabs s'engage à soutenir la prochaine vague d'adoption de la blockchain par les entreprises et à fournir aux développeurs un cadre fiable et sécurisé pour construire des applications blockchain privées, publiques et hybrides. Son équipe possède une expérience approfondie des technologies d'entreprise, provenant d'organisations telles que Google, Adobe, AWS, Dropbox et Microsoft.

Pour en savoir plus, consultez le site casperlabs.io .

