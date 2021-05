QuEST Global erstellt neue Supply-Chain-Lösungen auf dem Casper-Netzwerk auf

- QuEST wird Casper Ledger nutzen, um Endkunden beim Aufbau von Blockchain-basierten Lösungen zu unterstützen

ZUG, Schweiz, 28. Mai 2021 /PRNewswire/ -- CasperLabs, ein führendes Blockchain-Entwicklungsunternehmen, und , ein globales Unternehmen für Produkt-Engineering und QuEST Global Lifecycle-Services, haben sich zusammengetan, um eine Reihe von Blockchain-basierten Lösungen auf dem Casper Network aufzubauen. Im Rahmen der Partnerschaft werden sich die Unternehmen zunächst auf innovative Lieferkettenmodelle für Kunden aus verschiedenen Branchen konzentrieren.

Mit der Unterstützung von CasperLabs wird QuEST seinen Endkunden die nahtlose Erstellung von Web3-Anwendungen auf dem Casper Network ermöglichen, das speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die sowohl Sicherheit auf Unternehmensebene als auch Leistung benötigen, ohne Kompromisse bei der Dezentralisierung einzugehen. Caspers einzigartiges Proof-of-Stake-Modell führt eine weitere Umweltverträgliches Modell für den Blockchain-Konsum Möglichkeit ein, die den Energie-Fußabdruck von On-Chain-Transaktionen im Vergleich zu anderen Blockchain-Netzwerken deutlich reduziert.

Krish Kupathil, Leiter - Digitale Innovation und Hi-Tech, QuEST Global, sagte: „Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit CasperLabs, um Blockchain-basierte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Bei QuEST sind wir bestrebt, herausragende technische Fähigkeiten zu entwickeln, um ein skalierbares und nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das Generationen überdauert. Diese Partnerschaft mit CasperLabs wird es uns ermöglichen, das Casper Network zu nutzen, um innovative Supply-Chain-Lösungen für unsere Kunden in verschiedenen Branchen zu entwickeln. Als führendes Dienstleistungsunternehmen für Produktentwicklung haben wir uns verpflichtet, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die Grenzen zu überschreiten, indem wir branchenführende, technologiebasierte Lösungen der nächsten Generation anbieten. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit CasperLabs."

Als vertrauenswürdiger Denkpartner arbeitet QuEST seit zwei Jahrzehnten branchenübergreifend mit den bekanntesten Unternehmen der Welt zusammen. Mit seiner Expertise in neuen Technologien - wie Blockchain, Deep Learning, KI, IoT und ML - entwickelt das Unternehmen umfassende technische Lösungen, die OEMs und Tier-One-Zulieferern dabei helfen, nahtlos den nächsten Schritt in ihrer digitalen Transformation zu gehen und Produkte sicherer und zuverlässiger zu machen.

„Wir sehen ein wachsendes Interesse von großen Unternehmen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, die die einzigartigen Modelle erkennen, die durch die Web3-Technologie erschlossen werden" sagt Mrinal Manohar, CEO bei CasperLabs. „Als weltweites Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern und Kunden betreibt QuEST Global eine Reihe von umfassenden Lieferkettennetzwerken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit seinem Team, um neue und innovative Standards für das Lieferkettenmanagement zu entwickeln."

Informationen zu QuEST Global

Seit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein zuverlässiger globaler Partner für Produktentwicklung und Lifecycle-Services für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, medizinische Geräte, Schienenverkehr und Halbleiter. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 56 globalen Lieferzentren und mehr als 11.250 Mitarbeitern steht QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere, sauberere und nachhaltige Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.

Informationen zu CasperLabs

CasperLabs, der Entwickler des Casper Network, bietet professionelle Dienstleistungen und Support für Unternehmen, die auf dem Casper-Netzwerk aufbauen. Geleitet von Open-Source-Richtlinien ist CasperLabs bestrebt, die nächste Welle der Blockchain-Einführung in Unternehmen zu unterstützen und Entwicklern ein zuverlässiges und sicheres Framework zur Erstellung von privaten, öffentlichen und hybriden Blockchain-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Sein Team verfügt über weitreichende Erfahrung im Bereich der Unternehmenstechnologie und kommt aus Unternehmen wie Google, Adobe, AWS, Dropbox und Microsoft.

