Quien haya vendido una casa y pagado una comisión a un agente inmobiliario, podría sumarse a los convenios de conciliación colectiva por un total de $208.5 millones

SEATTLE, 6 de febrero de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia que se ha llegado a un acuerdo en los convenios de conciliación propuestos con Anywhere Real Estate, Inc., anteriormente, Realogy Holdings Corp. ("Anywhere"), RE/MAX LLC ("RE/MAX") y Keller Williams Realty, Inc. ("Keller Williams") que resuelve los reclamos planteados en una demanda judicial caratulada como Burnett et al. contra National Association of Realtors, et al., Causa No. 19-CV-003322-SRB (Distrito Oeste de Missouri). La demanda alega que existe un acuerdo anticompetitivo por el cual los vendedores de viviendas debieron pagar comisiones infladas a los corredores o agentes inmobiliarios, infringiendo así la legislación antimonopolio. Entre los demandados se encuentran The National Association of Realtors ("NAR") y las grandes empresas de intermediación inmobiliaria siguientes: Anywhere, RE/MAX, Keller Williams y Berkshire Hathaway HomeServices. Solamente Anywhere. RE/MAX y Keller Williams han convenido las resoluciones propuestas. Ambas partes están de acuerdo en que, al haber convenido una resolución, Anywhere, RE/MAX y Keller Williams no admiten ninguna responsabilidad ni que hayan hecho nada indebido. Asimismo, los acuerdos de conciliación resuelven los reclamos contra Anywhere, RE/MAX y Keller Williams planteados en al menos otras dos demandas judiciales, entre ellas, las caratuladas: Moehrl et al. contra National Association of Realtors et al., Causa No. 1:19-cv-01610-ARW (Distrito Norte de Illinois) y Nosalek contra MLS Property Information Network, Inc. et al., Causa No. 1:20-cv-12244-PBS (Distrito de Massachusetts). El Tribunal ha autorizado que se notificaran los acuerdos de conciliación propuestos en este comunicado.

¿Cómo se si esto me concierne?

Usted puede ser miembro de la conciliación colectiva y tiene derecho al pago si: (1) vendió una vivienda durante el intervalo de fechas admisibles; (2) incluyó la vivienda vendida en un servicio de colaboración entre agentes inmobiliarios en cualquier lugar de Estados Unidos y (3) pagó una comisión a cualquier agencia inmobiliaria con motivo de la venta de la vivienda. El intervalo de fechas admisibles depende del servicio de colaboración entre agentes inmobiliarios en el que haya puesto a la venta su vivienda. Visite www.RealEstateCommissionLitigation.com para ver el intervalo de fechas admisibles y obtener más información.

¿Qué ofrecen los convenios de conciliación?

Anywhere, RE/MAX y Keller Williams han convenido pagar, colectivamente, $208,500,000 en fondos de conciliación. Los fondos se distribuirán a los miembros de la conciliación colectiva que reúnan los requisitos y presenten un formulario de reclamo aprobado, una vez deducidos los honorarios de los abogados, gastos, costas de administración del acuerdo y remuneraciones por los servicios prestados.

¿Cómo hago para recibir el pago?

Debe presentar un formulario de reclamo con información y/o pruebas de la venta de su vivienda y las comisiones que haya pagado, antes del 9 de mayo de 2025. Los formularios de solicitud se pueden presentar en Internet en www.RealEstateCommissionLitigation.com. También puede imprimir un formulario de reclamo en el sitio web y enviarlo por correo a Burnett et al. v. The National Association of Realtors et al., c/o JND Legal Administration, PO Box 91479, Seattle, WA 98111, o enviarlo por correo electrónico a [email protected].

¿Qué otras opciones tengo?

Puede objetar los acuerdos de conciliación o excluirse (salir) de ellos antes del 13 de abril de 2024, o no hacer nada. Si se excluye , no recibirá el pago del acuerdo, pero ésta es la única opción que le permite volver a demandar a Anywhere, a RE/MAX o a Keller Williams con motivo de los precios de las comisiones. Si desea oponerse , el Tribunal tendrá en cuenta sus opiniones para decidir si aprueba o rechaza los acuerdos de conciliación propuestos. Si el Tribunal no aprueba los acuerdos de conciliación, no se enviará ningún pago de conciliación y la demanda continuará. No puede oponerse si prefiere salirse del convenio. Si no hace nada , no recibirá ningún pago y no podrá volver a demandar ni a Anywhere ni a RE/MAX por las mismas causas. Para más información, en particular, sobre cómo oponerse o excluirse, visite www.RealEstateCommissionLitigation.com.

¿Cuáles son los próximos pasos?

El Tribunal convocará a una audiencia el 9 de mayo de 2024 para evaluar si concede la aprobación final de los acuerdos de conciliación y adjudica honorarios y costas a los abogados que representan al grupo ("Abogados del grupo"). El Tribunal ha designado como Abogados del grupo a los bufetes Ketchmark and McCreight P.C., Williams Dirks Dameron LLC; Boulware Law LLC; Hagens Berman Sobal Shapiro LLP, Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC y Susman Godfrey LLP. Los Abogados del grupo le pedirán al Tribunal que conceda una cantidad que no supere un tercio (33,3%) de los fondos del acuerdo de conciliación, más los gastos en que se hubiera incurrido durante la causa. El Tribunal podrá otorgar un monto inferior. Asimismo, los Abogados del grupo de demandantes también solicitarán una indemnización para cada representante actual y/o anterior del grupo de demandantes implicado en las demandas judiciales caratuladas como Burnett et al. contra The National Association of Realtors et al., Causa No. 19-CV-00332-SRB, pendiente en el Distrito Oeste de Missouri y Moehrl et al. contra The National Association of Realtors, Causa No. 19-CV-01610-ARW, pendiente en el Distrito Norte de Illinois. El lector será representado por el Abogado del grupo en la audiencia, a menos que decida comparecer en persona o a través de su propio abogado, corriendo el lector con los gastos correspondientes. La comparecencia de su propio abogado no es necesaria para participar en la audiencia.

¿Continúan los litigios contra los demandados que no llegaron a un acuerdo conciliatorio?

Sí. El lector puede tener derechos y opciones adicionales en relación con los litigios en curso contra los demandados que no hayan llegado a un acuerdo de conciliación, en particular, en la demanda judicial de Moehrl. Visite www.RealEstateCommissionLitigation.com/Moehrl para obtener más información.

¿Tiene preguntas?

Esta notificación es apenas un resumen. Para saber más al respecto, visite www.RealEstateCommissionLitigation.com, llame a la línea gratuita 888-995-0207, escriba a [email protected], o envía una carta por correo postal a Burnett et al. v. The National Association of Realtors et al., c/o JND Legal Administration, PO Box 91479, Seattle, WA 98111.

