Quobly consigue financiación para lanzar al mercado ordenadores cuánticos basados en silicio

- Quobly consigue 115 millones de euros en una ronda de financiación Serie A para lanzar al mercado ordenadores cuánticos basados en silicio

GRENOBLE, Francia, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quobly, una empresa francesa de computación cuántica, ha dado a conocer hoy el cierre de una ronda de financiación Serie A de 115 millones de euros para acelerar la industrialización de sus ordenadores cuánticos basados en silicio y lanzar su primer producto comercial al mercado a finales de 2026.

Quobly Series A – Leadership team

La ronda de financiación está liderada por Bpifrance, SEALSQ y STMicroelectronics, con la participación del Consejo Europeo de Innovación (Fondo EIC), Blast, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) y el inversor actual Innovacom, reuniendo así a inversores líderes en los sectores industrial, soberano y de tecnología avanzada. Entre los accionistas actuales también se encuentran el CEA, el CNRS, Quantonation y Supernova Invest.

Bpifrance, inversor con larga trayectoria, participa a través del fondo Deep Tech 2030, gestionado en nombre del gobierno francés en el marco de la iniciativa Francia 2030.

Esta financiación respaldará la continuidad de la I+D, los esfuerzos de industrialización y la expansión comercial internacional.

Quobly, empresa que aplica la fabricación e industrialización de semiconductores a la computación cuántica, planea desplegar su primer ordenador cuántico comercial en la nube a finales de 2026 bajo su gama de productos Alloy.

Desde la validación de la tecnología hasta su implementación comercial a gran escala.

Esta ronda de financiación Serie A supone un paso clave en la hoja de ruta de Quobly hacia la computación cuántica a escala industrial, al pasar de la validación inicial a la producción de sus primeros sistemas comerciales.

Alloy Pioneer, el primer ordenador de la gama de productos Alloy de Quobly, está diseñado para los primeros usuarios en entornos de investigación y computación de alto rendimiento. El sistema estará disponible a través de la nube en 2026, antes de su implementación en infraestructuras HPC en 2027.

Los ordenadores cuánticos de Quobly están diseñados para integrarse en las infraestructuras de computación de alto rendimiento (HPC) y centros de datos existentes, con un tamaño, fuente de alimentación y requisitos de servicios compatibles, lo que facilita su implementación. Alloy Pioneer es accesible a través de Alloy Forge, el entorno de desarrollo de aplicaciones cuánticas de Quobly, que permite a los usuarios desarrollar y validar aplicaciones bajo limitaciones de hardware realistas.

En concreto, la compañía obtendrá las siguientes ventajas:

Aumentar el rendimiento y la escalabilidad de su gama de productos de computación cuántica.

Acelerar la industrialización y la ampliación de la escala de sus procesadores cuánticos de silicio.

Implementar sus primeros sistemas Alloy en entornos de nube y computación de alto rendimiento (HPC) de clientes.

Estos esfuerzos contarán con el respaldo de la continua expansión del hardware, la electrónica de control y el conjunto de software de Quobly, en consonancia con su enfoque de codiseño a nivel de sistema.

Esta ronda de financiación Serie A llega tras la fase inicial de Quobly, valorada en 19 millones de euros (2023-2025), durante la cual la empresa demostró la viabilidad del desarrollo de cúbits de silicio dentro de los procesos de fabricación de semiconductores y estableció una arquitectura a nivel de sistema que integra capas de dispositivo, control y software.

Ampliación de la computación cuántica mediante la fabricación de semiconductores

El enfoque de Quobly se basa en el uso de la tecnología FD-SOI en obleas de 300 mm, aprovechando los procesos de fabricación de semiconductores ya establecidos para abordar los principales desafíos en escalabilidad, rendimiento y reproducibilidad. La empresa desarrolla cúbits de silicio diseñados para una integración densa y compatibilidad con los estándares de fabricación industrial.

Como parte de esta estrategia, Quobly aprovecha las capacidades de grado semiconductor en todo el ecosistema de semiconductores mediante alianzas estratégicas con líderes industriales como STMicroelectronics, Air Liquide, Soitec y Orano. Estas colaboraciones aceleran la transferencia de las tecnologías cuánticas de Quobly a entornos de fabricación avanzados y respaldan la integración industrial del control de procesos, la ingeniería de materiales, la criogenia y la optimización del rendimiento desde las primeras etapas de implementación.

Este enfoque centrado en la industria distingue a Quobly al priorizar la capacidad de fabricación y el desarrollo conjunto de sistemas tecnológicos.

Comentarios de la dirección

Maud Vinet, consejero delegado y cofundador de Quobly

"Esta financiación marca la transición de la validación tecnológica a la ejecución industrial. En los últimos dos años, hemos demostrado que los cúbits de silicio pueden desarrollarse dentro de los procesos de fabricación de semiconductores e integrarse en una arquitectura de sistema. Con esta ronda de financiación Serie A, estamos acelerando el despliegue de nuestros primeros sistemas comerciales y construyendo una plataforma de computación cuántica diseñada para integrarse en las infraestructuras informáticas existentes. Nuestro objetivo es lograr que la computación cuántica sea implementable, escalable y utilizable en entornos industriales reales".

Perspectivas de los inversores

Laurent Malier, vicepresidente ejecutivo de I+D de Tecnología Global de STMicroelectronics

"La computación cuántica solo alcanzará la escala necesaria para los clientes de HPC si los innovadores sistemas cuánticos se industrializan e integran con la rigurosidad propia de los semiconductores y cuentan con el respaldo de un ecosistema sólido. Aprovechamos años de experiencia compartida en FD-SOI y una profunda colaboración tecnológica para acelerar la comercialización de los productos de Quobly gracias a un entorno de fabricación de silicio de 300 mm. La inversión de ST en Quobly demuestra, una vez más, nuestro compromiso de apoyar sus ambiciones globales"

Gwenaël Hamon, director de inversión sénior de Bpifrance

"Nuestra segunda inversión en Quobly se alinea plenamente con nuestra ambición de impulsar el surgimiento de líderes tecnológicos soberanos. Al optar por una arquitectura cuántica compatible con los estándares establecidos de la industria microelectrónica, Quobly allana el camino para la industrialización rápida y controlada de tecnologías revolucionarias, una condición esencial para garantizar la autonomía estratégica de Europa en la computación cuántica".

Carlos Moreira, consejero delegado de SEALSQ

"SEALSQ se enorgullece de participar como inversor principal en la ronda de financiación Serie A de Quobly. Esta inversión se basa en la colaboración técnica iniciada en 2025. Al combinar los procesadores cuánticos de silicio de Quobly con las tecnologías de seguridad postcuántica de SEALSQ, esta colaboración contribuye al desarrollo de sistemas de computación cuántica seguros. Asimismo, impulsa el desarrollo de sistemas cuánticos fiables para aplicaciones industriales y críticas".

Philippe Delmas, presidente de la junta de Quobly

"Quobly representa una combinación excepcional de capacidad científica innovadora y disciplina en la ejecución industrial. La empresa se posiciona en la intersección de la computación cuántica, la fabricación de semiconductores y la infraestructura de computación de alto rendimiento, tres ámbitos estratégicos que darán forma a la próxima generación de tecnologías informáticas".

Asesores

Los asesores financieros de Quobly fueron Avolta y Rochefort & Associés. Los asesores legales de Quobly fueron Goodwin y Kelten.

Los asesores legales de los inversores fueron Bignon Lebray, Jones Day y Rimon Law. Forvis Mazars prestó asesoramiento financiero.

Los socios financieros fueron BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes y Société Générale.

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