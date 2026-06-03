Quobly sichert sich 115 Millionen Euro in der Serie A, um siliziumbasierte Quantencomputer auf den Markt zu bringen

GRENOBLE, Frankreich, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quobly, ein französisches Unternehmen für Quantencomputer, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 115 Millionen Euro bekannt, um die Industrialisierung seiner siliziumbasierten Quantencomputer zu beschleunigen und sein erstes kommerzielles Produkt bis Ende 2026 auf den Markt zu bringen.

Quobly Serie A - Führungsteam

Die Runde wird von Bpifrance, SEALSQ und STMicroelectronics angeführt. Beteiligt sind der Europäische Innovationsrat (EIC-Fonds), Blast, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) und der bestehende Investor Innovacom, der führende industrielle, staatliche und Deep-Tech-Investoren zusammenbringt. Zu den bestehenden Anteilseignern gehören auch das CEA, CNRS, Quantonation und Supernova Invest.

Der langjährige Investor Bpifrance beteiligt sich über den Fonds Deep Tech 2030, der im Auftrag der französischen Regierung im Rahmen der Initiative France 2030 verwaltet wird.

Der langjährige Investor Bpifrance beteiligt sich über den Fonds Deep Tech 2030, der im Auftrag der französischen Regierung im Rahmen der Initiative France 2030 verwaltet wird. Diese Finanzierung wird die weitere Forschung und Entwicklung, die Industrialisierung und die internationale kommerzielle Expansion unterstützen.

Quobly stellt Quantencomputer in Halbleiterqualität her und und industrialisiert diese. Das Unternehmen plant, seinen ersten kommerziellen Quantencomputer über die Cloud bis Ende 2026 im Rahmen seiner Alloy-Produktlinie einzusetzen.

Von der Technologievalidierung bis zum kommerziellen Einsatz in großem Maßstab

Diese Serie A markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Quobly zum industriellen Quantencomputer, der von der frühen Validierung zur Produktion der ersten kommerziellen Systeme führt.

Der Alloy Pioneer, der erste Computer der Alloy-Produktlinie von Quobly, ist für die ersten Anwender in Hochleistungsrechner- und Forschungsumgebungen konzipiert. Das System wird 2026 über die Cloud zugänglich sein, bevor es 2027 in HPC-Infrastrukturen eingesetzt wird.

Die Quantencomputer von Quobly sind so konzipiert, dass sie in bestehende HPC- und Rechenzentrumsinfrastrukturen integriert werden können, mit einer kompatiblen Grundfläche, einer kompatiblen Stromversorgung und einem kompatiblen Energiebedarf, was eine unkomplizierte Implementierung ermöglicht.

Alloy Pioneer ist über Alloy Forge zugänglich, die Entwicklungsumgebung von Quobly für Quantenanwendungen, die es Nutzern ermöglicht, Anwendungen unter realistischen Hardware-Bedingungen zu entwickeln und zu validieren.

Das Unternehmen wird insbesondere:

die Leistung und Skalierbarkeit seiner Quantencomputer-Produktlinie steigern,

die Industrialisierung und Skalierung seiner Silizium-Quantenprozessoren beschleunigen,

die ersten Alloy-Systeme in den Cloud- und HPC-Umgebungen der Kunden bereitstellen.

Diese Bemühungen werden durch die kontinuierliche Erweiterung der Hardware, der Steuerelektronik und des Software-Stacks von Quobly unterstützt, in Übereinstimmung mit dem Co-Design-Ansatz auf Systemebene.

Diese Serie A folgt auf die 19 Millionen Euro teure Seed-Phase (2023–2025), in der Quobly die Machbarkeit der Entwicklung von Silizium-Qubits innerhalb von Halbleiterfertigungsprozessen demonstrierte und eine Architektur auf Systemebene entwickelte, die Geräte-, Steuerungs- und Softwareebenen integriert.

Skalierung der Quanteninformatik durch Halbleiterfertigung

Der Ansatz von Quobly basiert auf dem Einsatz der FD-SOI-Technologie auf 300-mm-Wafern, wobei etablierte Halbleiterfertigungsprozesse genutzt werden, um die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Ausbeute und Reproduzierbarkeit zu bewältigen. Das Unternehmen entwickelt Silizium-Qubits, die für dichte Integration und Kompatibilität mit industriellen Fertigungsstandards ausgelegt sind.

Im Rahmen dieser Strategie nutzt Quobly seine Fähigkeiten in Halbleiterqualität im gesamten Halbleiter-Ökosystem durch strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie STMicroelectronics, Air Liquide, Soitec und Orano. Diese Kooperationen beschleunigen den Transfer der Quantentechnologien von Quobly in fortschrittliche Fertigungsumgebungen und unterstützen die industrielle Integration von Prozesssteuerung, Werkstofftechnik, Kryotechnik und Ertragsoptimierung bereits in den frühesten Phasen des Einsatzes.

Dieser Ansatz, bei dem die Industrie im Vordergrund steht, unterscheidet Quobly von anderen Anbietern, da er der Herstellbarkeit und der gemeinsamen Entwicklung von Technologien und Systemen Priorität einräumt.

Ausführlicher Kommentar

Maud Vinet, Geschäftsführerin und Mitbegründerin, Quobly

„Diese Finanzierung markiert den Übergang von der Technologievalidierung zur industriellen Umsetzung. In den vergangenen zwei Jahren haben wir gezeigt, dass Silizium-Qubits im Rahmen von Halbleiterfertigungsprozessen entwickelt und in eine Systemarchitektur integriert werden können. Mit dieser Serie A beschleunigen wir den Einsatz unserer ersten kommerziellen Systeme und bauen eine Quantencomputerplattform auf, die sich in bestehende Computerinfrastrukturen integrieren lässt. Unser Ziel ist es, Quantencomputing in realen industriellen Umgebungen einsatzfähig, skalierbar und nutzbar zu machen."

Perspektiven für Investoren

Laurent Malier, geschäftsführender Vizepräsident, Global Technology R&D, STMicroelectronics

„Quantencomputing wird nur dann die von HPC-Kunden benötigte Größenordnung erreichen, wenn bahnbrechende Quantensysteme industrialisiert und mit der Strenge eines Halbleiters integriert werden können und von einem robusten Ökosystem unterstützt werden. Wir nutzen jahrelanges gemeinsames Know-how im Bereich FD-SOI und eine intensive technologische Zusammenarbeit, um die Kommerzialisierung der Produkte von Quobly dank einer 300-mm-Silizium-Fertigungsumgebung zu beschleunigen. Die Investition von ST in Quobly ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, die globalen Ambitionen des Unternehmens zu unterstützen."

Gwenaël Hamon, leitender Investmentdirektor, Bpifrance

„Unsere zweite Investition in Quobly steht in vollem Einklang mit unserem Bestreben, das Entstehen staatlicher Technologie-Champions zu unterstützen. Durch die Wahl einer Quantenarchitektur, die mit den etablierten Standards der Mikroelektronikindustrie kompatibel ist, ebnet Quobly den Weg für die rasche und kontrollierte Industrialisierung bahnbrechender Technologien, eine wesentliche Voraussetzung für die strategische Autonomie Europas im Bereich der Quanteninformatik".

Carlos Moreira, Geschäftsführer, SEALSQ

„SEALSQ ist stolz darauf, sich als Hauptinvestor an der Serie-A-Finanzierung von Quobly zu beteiligen. Diese Investition baut auf der im Jahr 2025 begonnenen technischen Partnerschaft auf. Durch die Kombination der siliziumbasierten Quantenprozessoren von Quobly mit den Post-Quantum-Sicherheitstechnologien von SEALSQ trägt diese Zusammenarbeit zur Entwicklung von sicheren Quantencomputersystemen bei. Es unterstützt die Entwicklung von vertrauenswürdigen Quantensystemen für industrielle und kritische Anwendungen."

Philippe Delmas, Vorstandsvorsitzender von Quobly

„Quobly stellt eine seltene Kombination aus bahnbrechenden wissenschaftlichen Fähigkeiten und industrieller Umsetzungsdisziplin dar. Das Unternehmen positioniert sich an der Schnittstelle von Quantencomputing, Halbleiterfertigung und Hochleistungscomputerinfrastruktur, drei strategischen Bereichen, die die nächste Generation von Computertechnologien prägen werden."

Berater

Die Finanzberater von Quobly waren Avolta und Rochefort & Associés. Rechtsberater von Quobly waren Goodwin und Kelten.

Zu den Rechtsberatern der Investoren gehörten Bignon Lebray, Jones Day und Rimon Law. Die Finanzberatung wurde von Forvis Mazars geleistet.

Zu den Finanzierungspartnern gehörten BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes und Société Générale.

Informationen zu Quobly

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