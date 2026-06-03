Quobly lève 115 millions d'euros en Série A pour commercialiser ses ordinateurs quantiques sur silicium

GRENOBLE, France, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quobly, entreprise française spécialisée dans le calcul quantique, annonce une levée de fonds de Série A de 115 millions d'euros afin d'accélérer l'industrialisation de ses ordinateurs quantiques sur silicium et de commercialiser son premier produit d'ici fin 2026.

Quobly Series A – Leadership team

Le tour de table est mené par Bpifrance, SEALSQ et STMicroelectronics, avec la participation du Conseil européen de l'innovation (Fonds EIC), de Blast, d'ALIAD (Air Liquide Venture Capital), ainsi que de l'investisseur historique Innovacom. Il réunit des investisseurs industriels, souverains et deeptech de premier plan. Parmi les actionnaires historiques figurent également le CEA, le CNRS, Quantonation et Supernova Invest.

Bpifrance intervient au titre du fonds Deep Tech 2030 géré pour le compte de l'Etat dans le cadre de France 2030.

Bpifrance intervient au titre du fonds Deep Tech 2030 géré pour le compte de l'Etat dans le cadre de France 2030. Ce financement permettra de poursuivre les efforts de R&D, d'accélérer l'industrialisation de la technologie et de soutenir l'expansion commerciale internationale de Quobly.

Quobly, qui développe une approche du calcul quantique fondée sur les standards industriels des semi-conducteurs, prévoit de déployer son premier ordinateur quantique commercial en accès cloud d'ici fin 2026 sous sa gamme Alloy.

De la validation technologique au déploiement commercial à grande échelle

Cette Série A marque une étape majeure dans la feuille de route de Quobly : après avoir démontré la faisabilité industrielle de sa technologie, l'entreprise accélère désormais la production et le déploiement de ses premiers ordinateurs quantiques commerciaux.

Alloy Pioneer, premier ordinateur de la gamme Alloy de Quobly, est conçu pour les utilisateurs des environnements de calcul haute performance (HPC) et de recherche. Le système sera accessible via le cloud dès 2026, avant un déploiement au sein d'infrastructures HPC en 2027.

Les ordinateurs quantiques de Quobly sont conçus pour être compatibles avec les contraintes d'encombrement, d'alimentation électrique et d'exploitation des infrastructures HPC et des data centers existants, facilitant ainsi leur déploiement.

Alloy Pioneer est accessible via Alloy Forge, l'environnement de développement applicatif quantique de Quobly, permettant aux utilisateurs de développer et tester leurs applications dans des conditions proches des contraintes réelles du matériel.

L'entreprise prévoit notamment de :

renforcer les performances et la montée en échelle de sa gamme d'ordinateurs quantiques ;

accélérer l'industrialisation et le passage à l'échelle de ses processeurs quantiques sur silicium ;

déployer ses premiers systèmes Alloy dans des environnements clients cloud et HPC.

Ces développements s'appuient sur l'extension continue de la pile technologique de Quobly – matériel, électronique de contrôle et logiciel – conformément à son approche de co-conception système.

Cette Série A fait suite à une phase d'amorçage de 19 millions d'euros (2023-2025), au cours de laquelle Quobly a démontré la faisabilité du développement de qubits sur silicium dans des procédés industriels standards de l'industrie des semi-conducteurs et mis en place une architecture intégrant composants, contrôle et logiciel.

Faire passer le calcul quantique à l'échelle grâce aux standards industriels des semi-conducteurs

L'approche de Quobly repose sur l'utilisation de la technologie FD-SOI sur wafers 300 mm et sur des procédés de fabrication éprouvés issus de la microélectronique. Elle permet de répondre aux principaux enjeux du calcul quantique à grande échelle : montée en capacité, rendement de fabrication et reproductibilité. L'entreprise développe des qubits sur silicium conçus pour une intégration dense et compatibles avec les standards industriels de fabrication.

Dans le cadre de cette stratégie, Quobly s'appuie sur les capacités industrielles de l'écosystème des semi-conducteurs à travers des partenariats stratégiques avec des leaders industriels tels que STMicroelectronics, Air Liquide, Soitec et Orano. Ces collaborations accélèrent le transfert des technologies quantiques de Quobly vers des environnements industriels avancés et permettent d'intégrer très tôt les enjeux de contrôle procédé, d'ingénierie des matériaux, de cryogénie et d'optimisation des rendements.

Cette approche fondée sur l'industrialisation différencie Quobly en plaçant la manufacturabilité et la co-conception technologie-système au cœur de son développement.

Déclarations

Maud Vinet, CEO et co-fondatrice, Quobly

« Ce financement marque notre passage de la validation technologique à l'exécution industrielle. Au cours des deux dernières années, nous avons démontré qu'il était possible de développer des qubits sur silicium dans des procédés industriels de semi-conducteurs et de les intégrer dans une architecture système complète. Avec cette Série A, nous accélérons le déploiement de nos premiers systèmes commerciaux et construisons une plateforme quantique conçue pour s'intégrer aux infrastructures informatiques existantes. Notre objectif est de rendre le calcul quantique déployable, scalable et exploitable dans des environnements industriels actuels. »

Laurent Malier, Executive Vice President, Global Technology R&D, STMicroelectronics

« Le calcul quantique ne pourra atteindre l'échelle attendue par les clients HPC que si les systèmes quantiques de rupture peuvent être industrialisés avec la rigueur des standards de l'industrie des semi-conducteurs et soutenus par un écosystème robuste. Nous nous appuyons sur des années d'expertise commune dans le FD-SOI et de collaboration technologique approfondie pour accélérer la commercialisation des produits de Quobly dans un environnement de fabrication silicium 300 mm. L'investissement de ST dans Quobly démontre également notre volonté d'accompagner ses ambitions à l'échelle mondiale. »

Gwenaël Hamon, Directeur d'investissement senior, Bpifrance

« Ce réinvestissement dans Quobly s'inscrit à nouveau dans notre ambition de soutenir l'émergence de champions technologiques souverains. En faisant le choix d'une architecture quantique conforme aux standards de l'industrie microélectronique, Quobly ouvre la voie à une industrialisation rapide et maîtrisée de technologies de rupture, condition essentielle pour garantir l'autonomie stratégique de l'Europe dans le calcul quantique. »

Carlos Moreira, CEO, SEALSQ

« SEALSQ est fier de participer en tant qu'investisseur principal à cette Série A de Quobly. Cet investissement s'inscrit dans la continuité du partenariat technologique initié en 2025. En combinant les processeurs quantiques sur silicium de Quobly avec les technologies de cybersécurité post-quantique de SEALSQ, cette collaboration contribue au développement de systèmes quantiques sécurisés. Elle soutient l'émergence de solutions de confiance pour les applications industrielles et critiques. »

Philippe Delmas, Président du conseil d'administration, Quobly

« Quobly réunit une combinaison rare entre excellence scientifique de rupture et discipline d'exécution industrielle. L'entreprise se positionne à l'intersection de trois domaines stratégiques – calcul quantique, industrie des semi-conducteurs et infrastructures de calcul haute performance – qui façonneront la prochaine génération de technologies informatiques. »

Conseils

Les conseils financiers de Quobly étaient Avolta et Rochefort & Associés. Les conseils juridiques de Quobly étaient Goodwin et Kelten.

Les conseils juridiques des investisseurs incluaient Bignon Lebray, Jones Day et Rimon Law. Le support en conseil financier a été assuré par Forvis Mazars.

Les partenaires bancaires de l'opération incluent BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et Société Générale.

À propos de Quobly

Quobly est une entreprise spécialisée dans le calcul quantique développant des ordinateurs quantiques sur silicium à partir de procédés industriels éprouvés de l'industrie des semi-conducteurs. Fondée en 2022 à Grenoble, l'entreprise développe des ordinateurs quantiques conçus pour être industrialisables, déployables et compatibles avec les infrastructures de calcul existantes.

L'entreprise s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'industrie des semi-conducteurs tels que STMicroelectronics, Air Liquide, Soitec et Orano afin d'accélérer l'industrialisation de ses puces quantiques sur silicium dans des environnements avancés de production de semi-conducteurs.

En juin 2026, Quobly a levé 115 millions d'euros en Série A auprès de Bpifrance, STMicroelectronics et SEALSQ, avec la participation d'investisseurs industriels et deeptech de premier plan, afin d'accélérer l'industrialisation de ses processeurs quantiques et la commercialisation de ses premiers ordinateurs quantiques sous sa gamme Alloy.

Le premier ordinateur quantique de Quobly sera déployé en accès cloud dès 2026 pour les premiers utilisateurs des secteurs HPC et recherche.

Avec plus de 100 collaborateurs, Quobly est basé à Grenoble et dispose de filiales à Singapour et au Canada.

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