rabbit r1, der KI-native Begleiter für unterwegs, ist ab sofort im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union erhältlich

Neue r1-Bestellungen werden weltweit jetzt innerhalb von drei Werktagen versandt.

SANTA MONICA, Calif., 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab das KI-Startup rabbit inc. bekannt, dass r1, das erste KI-native Gerät seiner Art, das Ihnen unterwegs einfachen Zugriff auf die fortschrittlichsten Verbraucher-KI-Modelle der Branche bietet, jetzt in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich erhältlich ist. Darüber hinaus gab rabbit bekannt, dass alle neuen r1-Bestellungen weltweit innerhalb von drei Werktagen versandt werden.

r1 ist das erste Hardwareprodukt von rabbit und hat in der Unterhaltungselektronikbranche als das bislang meistverkaufte und am häufigsten verwendete native KI-Gerät mit mehr als 100.000 verkauften Geräten für Aufsehen gesorgt. Ein Drittel der bislang verkauften r1-Geräte wurden in Europa gekauft. Kunden haben zahlreiche hilfreiche Anwendungsfälle entdeckt, mit denen sie ihren Alltag mithilfe von KI verbessern können. Diese reichen vom Entziffern komplizierter Park- und Verkehrsschilder über wichtige Gartentipps mithilfe der KI-gestützten rabbit eye-Kamera bis hin zum Übersetzen von Gesprächen in Echtzeit und der Generierung von Ideen für gesunde Rezepte mit Zugriff auf führende große Sprachmodelle (large language models, LLMs).

r1, rabbit OS und rabbithole – ein personalisiertes KI-Agenten-Erlebnis von Anfang bis Ende

Das r1 läuft auf einem personalisierten Betriebssystem und ist das einzige KI-Gerät für Verbraucher, das Benutzern schnellen und erschwinglichen Zugang zu den führenden KI-Modellen in einem Gerät bietet, darunter LLMs von ChatGPT, Perplexity und Anthropic. Durch die Kombination einer maßgeschneiderten Software mit eleganter Hardware, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designunternehmen Teenage Engineering entwickelt wurde, weckt r1 Neugierde auch unterwegs. Es ist ein Tagebuch, das Sie mit Ihrer Stimme schreiben, eine Enzyklopädie für Ihre Fingerspitzen, ein Rekorder, der jeden Ihrer Gedanken zusammenfasst, ein Taschenübersetzer und ein Anlass, Freunde und Familie zusammenzubringen. Jeder Benutzer kann seinen personalisierten Verlauf und die unterstützten Onlinedienste in rabbithole verwalten, dem zugehörigen sicheren Cloud-Hub und „Gehirn" des persönlichen KI-Assistenten des Benutzers. Schauen Sie sich unsere Anwendungsfälle an, um mehr darüber zu erfahren, wie r1 eine neue und nützliche KI-native Erfahrung bietet.

Engagement für ständige Verbesserungen für ein besseres Benutzererlebnis

Seit der Markteinführung von r1 hat rabbit seinen gemeinschaftsorientierten Ansatz unter Beweis gestellt, um eine schnelle Feedbackschleife zwischen seinen Verbrauchern und Ingenieuren sicherzustellen. rabbit hat außerdem bewiesen, dass es r1 durch regelmäßige Software-Updates auf der Grundlage von Benutzer-Feedback kontinuierlich und schnell verbessert und seinen Wert steigert. Dank der im Juli eingeführten neuen Funktion „beta rabbit" kann r1 deutlich intelligentere Antworten auf komplexere Abfragen liefern. Eine Reihe weiterer wichtiger Updates haben r1 noch nützlicher und angenehmer gemacht. Dazu gehören der globale Speicherabruf, der Antworten in Bezug auf den rabbithole-Tagebuchinhalt eines Benutzers personalisiert, die Wolfram|Alpha-Integration, die Benutzern eine höhere Genauigkeit bei rechnerischen Abfragen in den Bereichen Mathematik, Wissenschaft, Technologie, Gesellschaft und Kultur bietet, und Magic Camera, das mit r1 aufgenommene Fotos in kreative, KI-generierte Bilder umwandelt. Zwar bestehen in Europa derzeit einige regionale Einschränkungen, darunter die Verfügbarkeit bestimmter verbundener Apps und zusätzlicher Betriebssystemsprachen, doch ist das Produkt weitaus leistungsfähiger als bei seiner Markteinführung. Neue Verbesserungen und Funktionen werden durch regelmäßige Over-the-Air-(OTA-) und Cloud-Updates hinzugefügt. Dieser Rhythmus wird auch für Europa gelten, da das Team weiterhin auf Feedback hört und es entsprechend der Benutzererfahrung schnell umsetzt.

„Vom ersten Tag an war r1 dazu gedacht, ein globales Gerät zu sein. Und wir wollen es in jeden Winkel der Erde liefern," sagte Jesse Lyu, Gründer und CEO von rabbit. „Wir freuen uns sehr über die bereits bestehende Nachfrage für r1 in Europa und ebnen damit den Weg in dieser neuen Kategorie von KI-nativen Produkten."

Von Anfang an auf Sicherheit ausgelegt mit ständigen Verbesserungen

rabbit hat die Architektur von rabbit OS mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Datenschutz entwickelt. „Das Wichtigste, was wir bei rabbit tun, ist, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu schützen. Dies ist eine Aufgabe, die jedem, nicht nur dem Sicherheitsteam, übertragen wird, wenn er in das Unternehmen eintritt", sagt Matt Domko, Sicherheitschef bei rabbit. „Wir unternehmen aktiv Schritte, um unser Sicherheitsprogramm täglich kontinuierlich zu verbessern."

Um mit dem schnellen Tempo der Software-Updates von rabbit und der wachsenden Anzahl von Anwendungsfällen beim Verbraucher Schritt zu halten, arbeitet rabbit regelmäßig mit zuverlässigen externen Sicherheitspartnern zusammen, um die Belastbarkeit seines Systems zu testen und sicherzustellen, dass die Privatsphäre und Informationssicherheit der Verbraucher wirksam geschützt sind. Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag mehr über den jüngsten Penetrationstest des Unternehmens.

r1 hört nur zu, wenn der Benutzer die physische Push-to-Talk-Taste drückt, um mit dem Gerät zu interagieren, und seine rotierende Kamera nimmt standardmäßig eine Position ein, die das Objektiv physisch blockiert, es sei denn, der Benutzer fordert dies ausdrücklich an. rabbit hat im Mai außerdem ein Vulnerability Disclosure Program (VDP) implementiert, um Forscher, Entwickler und die breite Öffentlichkeit zu ermutigen, Schwachstellen verantwortungsvoll zu melden.

rabbit r1 ist ab heute in der gesamten Europäischen Union (außer Malta) erhältlich und kann unter www.rabbit.tech erworben werden. Er kostet 199 USD und braucht kein Abonnement. Aktuelle lokale Preise im Vereinigten Königreich und in Europa finden Sie auf der Website. Auch weltweit werden neue Bestellungen innerhalb von drei Werktagen bearbeitet und versandt.

Über rabbit

rabbit inc. ist ein KI-Startup, das ein personalisiertes Betriebssystem über eine natürliche Sprachschnittstelle und dedizierte, erschwingliche Verbraucherhardware zum Hosten des Betriebssystems entwickelt. Das Betriebssystem, rabbit OS genannt, ist in der Lage, komplexe Benutzerabsichten zu verstehen, Benutzeroberflächen zu bedienen und Aktionen im Namen des Benutzers auszuführen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, und wurde von einer Gruppe aus Forschern, Ingenieuren und Unternehmern mit umfangreicher Erfahrung in der Auslieferung von KI-Hardwareprodukten und dem Betrieb von High-Performance-Computing-Clustern (HPC) zum Trainieren großer KI-Modelle gegründet. Jesse Lyu, Gründer und CEO von rabbit, ist zweifacher Y Combinator-Alumnus und gründete zuvor Raven Tech, ein Startup, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Konversations-KI-Betriebssystemen leistete. rabbit hat bisher über 59 Millionen USD an Finanzmitteln von Investoren wie Khosla Ventures, Sound Ventures und Synergis Capital eingesammelt.