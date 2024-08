rabbit r1, el compañero de bolsillo del consumidor con orígenes en la IA, amplía su disponibilidad en el Reino Unido y la Unión Europea

Ahora, los nuevos pedidos de r1 a nivel mundial se envían en tres días hábiles

SANTA MÓNICA, Calif., 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, la empresa emergente de IA rabbit inc. ha anunciado que r1, un dispositivo con orígenes en la IA, y el primero de su clase, que pone en su bolsillo fácil acceso a los modelos de consumo de IA más avanzados del sector, ya está disponible en toda la Unión Europea y el Reino Unido. Además, rabbit anunció que todos los nuevos pedidos del r1 a nivel mundial se enviarán en un plazo de tres días hábiles.

r1 es el primer producto de hardware de rabbit y ha causado sensación en el sector de la electrónica de consumo como el dispositivo con orígenes en la IA más vendido y utilizado hasta la fecha, con más de 100,000 dispositivos vendidos. Un tercio de los dispositivos r1 vendidos hasta la fecha se han adquirido en Europa. Los clientes han descubierto una gran variedad de casos útiles y prácticos para mejorar su vida cotidiana con la IA, desde descifrar complicadas señales de aparcamiento y tráfico, obtener importantes consejos de jardinería utilizando el ojo de cámara de rabbit con tecnología de IA, hasta traducir conversaciones en tiempo real y generar ideas de recetas saludables con acceso a los principales grandes modelos lingüísticos (large language models, LLM).

r1, rabbit OS y rabbithole: una experiencia integral y personalizada de un agente de IA

r1, que funciona con un sistema operativo personalizado, es el único dispositivo de consumo de IA que ofrece a los usuarios acceso rápido y asequible en un único dispositivo a los principales modelos de IA, entre ellos, los LLM de ChatGPT, Perplexity y Anthropic. Combinando un software personalizado con un hardware elegante diseñado en colaboración con la renombrada firma de diseño Teenage Engineering, r1 es un captador de curiosidades en el momento, un diario que se escribe con la voz, una enciclopedia al alcance de la mano, una grabadora que resume cada uno de sus pensamientos, un traductor de bolsillo y un motivo para reunir a amigos y familiares. Cada usuario puede gestionar su historial personalizado y los servicios en línea compatibles en rabbithole, el centro seguro en la nube y el "cerebro" del asistente personal de IA del usuario. Eche un vistazo a nuestros casos prácticos para obtener más información sobre cómo r1 ofrece una nueva y útil experiencia con orígenes en la IA.

Compromiso de mejora constante para una mejor experiencia del usuario

Desde el lanzamiento del r1, rabbit ha demostrado su enfoque centrado en la comunidad para garantizar un rápido ciclo de retroalimentación entre sus consumidores y los ingenieros, mejorando y añadiendo más valor al r1 de manera rápida y continua mediante actualizaciones regulares del software basadas en los comentarios de los usuarios. La nueva función "beta rabbit", introducida en julio, permite al r1 ofrecer respuestas mucho más inteligentes a consultas más complejas. Otras actualizaciones clave también han hecho que el r1 sea más útil y agradable, como la recuperación de memoria global, que personaliza las respuestas en relación con el contenido del diario de rabbithole de un usuario; la integración de Wolfram|Alpha, que proporciona a los usuarios una mayor precisión en las consultas computacionales relacionadas con las matemáticas, la ciencia, la tecnología, la sociedad y la cultura; y Magic Camera, que convierte las fotos que se sacan con r1 en imágenes creativas generadas por IA. Si bien actualmente existen algunas limitaciones regionales en Europa, incluida la disponibilidad de determinadas aplicaciones y de idiomas, el producto es ahora mucho más capaz de lo que era en el momento de su lanzamiento, con la incorporación de nuevas mejoras y funciones a través de actualizaciones regulares OTA (over-the-air) y en la nube. Esta cadencia también se aplicará a Europa, a medida que el equipo sigue escuchando los comentarios y aplicándolos rápidamente a la experiencia del usuario.

"r1 se diseñó desde el primer momento para ser un dispositivo global, nuestro deseo era ofrecerlo en todos los rincones del mundo," comentó Jesse Lyu, fundador y director ejecutivo de rabbit. "A medida que allanamos el camino en esta nueva categoría de productos nativos de IA, resulta muy estimulante ver el apetito que ya existe en Europa por r1".

Construido desde el primer día en torno a la seguridad y fortaleciéndose constantemente

rabbit diseñó la arquitectura de rabbit OS teniendo en el centro la seguridad y la privacidad. "En rabbit, lo más importante que hacemos es ganarnos y proteger la confianza de los clientes. Esto es algo que se le encarga a todos, y no solo al equipo de seguridad, cuando se incorpora a la empresa", afirma Matt Domko, responsable de seguridad de rabbit. "Tomamos activamente medidas para mejorar constantemente nuestro programa de seguridad a diario".

Para mantenerse al día con el acelerado ritmo de las actualizaciones del software de rabbit y el creciente conjunto de casos prácticos de los consumidores, rabbit trabaja regularmente con socios externos en materia de seguridad para probar la resistencia de su sistema y garantizar que se protegen de manera eficaz la privacidad y la seguridad de la información de los consumidores. Obtenga más información sobre la reciente prueba de penetración de la empresa en esta entrada de blog.

El r1 solo escucha cuando el usuario pulsa el botón físico de "pulsar para hablar" para interactuar con el dispositivo, y su cámara giratoria vuelve por defecto a una posición que bloquea físicamente el objetivo, salvo si el usuario lo solicita explícitamente. En mayo, rabbit también puso en marcha un programa de divulgación de vulnerabilidades (Vulnerability Disclosure Program, VDP) para animar a investigadores, desarrolladores y al público en general a enviar vulnerabilidades de manera responsable.

Hoy en día, el rabbit r1 está disponible en toda la Unión Europea (excepto Malta) y puede adquirirse en www.rabbit.tech. Cuesta 199 USD sin necesidad de suscripción; consulte la página web para conocer los precios locales actuales en el Reino Unido y Europa. Los nuevos pedidos a nivel mundial también se procesarán y enviarán en un plazo de tres días hábiles.

Acerca de rabbit

rabbit inc. es una empresa emergente de IA que desarrolla un sistema operativo (SO) personalizado mediante una interfaz de lenguaje natural y un hardware de consumo dedicado y asequible para alojar el SO. El sistema operativo, denominado rabbit OS, es capaz de comprender las complejas intenciones del usuario, manejar sus interfaces y realizar acciones en su nombre.

La empresa tiene su sede en Santa Mónica, California, y fue fundada por un grupo de investigadores, ingenieros y emprendedores con amplia experiencia en el lanzamiento de productos de hardware de IA y en el funcionamiento de clústeres de computación de alto rendimiento (high-performance computing, HPC) para entrenar grandes modelos de IA. Jesse Lyu, fundador y director ejecutivo de rabbit, exalumno de Y Combinator en dos ocasiones, fundó anteriormente Raven Tech, una empresa emergente pionera en sistemas operativos de IA conversacional. Hasta la fecha, rabbit ha conseguido más de 59 millones de dólares en financiación de inversores como Khosla Ventures, Sound Ventures y Synergis Capital.