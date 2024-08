rabbit r1, le compagnon de poche grand public natif de l'IA, étend sa disponibilité au Royaume-Uni et dans l'Union européenne

Les nouvelles commandes de r1 sont désormais expédiées dans les trois jours ouvrables

SANTA MONICA, Calif., 13 août 2024 /PRNewswire/ --Aujourd'hui, une startup d'IA, rabbit inc., a annoncé que le r1, un dispositif natif de l'IA unique en son genre qui permet d'accéder facilement aux modèles d'IA grand public les plus avancés du secteur, est désormais disponible dans toute l'Union européenne et au Royaume-Uni. rabbit a également annoncé que toutes les nouvelles commandes de r1 dans le monde entier seraient expédiées sous trois jours ouvrables.

Le r1 est le premier produit matériel de rabbit et a fait des vagues dans l'industrie de l'électronique grand public en tant que dispositif natif de l'IA le plus vendu et le plus utilisé à ce jour, avec plus de 100 000 ventes. Un tiers des dispositifs r1 vendus à ce jour l'ont été en Europe. Les clients ont découvert une grande variété de cas d'utilisation utiles pour améliorer leur vie quotidienne avec l'IA, allant du déchiffrement de systèmes complexes de panneaux de stationnement et de signalisation à des conseils importants en matière de jardinage en utilisant l'eye cam rabbit alimentée par l'IA, en passant par la traduction de conversations en temps réel et des idées de recettes saines avec accès aux principaux modèles de langage de grande taille (LLM).

Du r1 au système d'exploitation rabbit, suivez le lapin blanc : une expérience d'agent IA personnalisée de bout en bout

Avec son système d'exploitation personnalisé, le r1 est le seul dispositif d'IA grand public qui offre aux utilisateurs un accès rapide et abordable aux principaux modèles d'IA sur un seul dispositif, notamment les LLM de ChatGPT, Perplexity et Anthropic. Combinant un logiciel sur mesure avec un matériel élégant conçu en collaboration avec le célèbre cabinet de design Teenage Engineering, le r1 est un dispositif nomade qui attire l'attention, un journal que vous écrivez en parlant, une encyclopédie à portée de main, un enregistreur qui résume chacune de vos pensées, un traducteur de poche et une raison de se réunir entre amis et parents. Chaque utilisateur peut gérer son historique personnalisé et les services en ligne pris en charge dans le « terrier », le hub cloud sécurisé qui accompagne l'assistant IA personnel de l'utilisateur. Consultez nos cas d'utilisation pour en savoir plus sur la façon dont le r1 offre une nouvelle expérience native de l'IA.

Engagement au service d'un perfectionnement constant et d'une expérience utilisateur améliorée

Depuis le lancement de r1, rabbit a fait la démonstration d'une approche axée sur la communauté qui assure une boucle de rétroaction rapide entre ses consommateurs et ses ingénieurs. Il s'améliore continuellement et rapidement en renforçant constamment la valeur de son dispositif r1 grâce à des mises à jour logicielles régulières inspirées des commentaires des utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité « rabbit beta », introduite en juillet, permet au r1 de fournir des réponses beaucoup plus intelligentes aux requêtes plus complexes. Un certain nombre d'autres mises à jour clés ont également rendu le r1 plus utile et agréable, notamment un rappel de mémoire global, qui personnalise les réponses en fonction du contenu du journal du terrier d'un utilisateur ; l'intégration Wolfram|Alpha, qui fournit aux utilisateurs une précision accrue dans les requêtes informatiques liées aux mathématiques, à la science, à la technologie, à la société et à la culture ; et Magic Camera, qui transforme les photos prises par r1 en images créatives générées par l'IA. Bien qu'il existe actuellement certaines limitations régionales en Europe, notamment concernant la disponibilité de certaines applications connectées et de langues d'exploitation supplémentaires, le produit est beaucoup plus performant qu'il ne l'était au lancement avec de nouvelles améliorations et fonctionnalités ajoutées via des mises à jour régulières en direct et dans le cloud. Cette cadence s'appliquera également à l'Europe, à mesure que l'équipe continue d'écouter les commentaires et de les appliquer rapidement à l'expérience utilisateur.

« Le r1 a été conçu dès le premier jour pour être un dispositif de portée mondiale. Nous voulons le livrer aux quatre coins du monde », déclare Jesse Lyu, fondateur et PDG de rabbit. « En tant que pionniers dans la catégorie nouvelles des produits à IA native, nous sommes très encouragés par l'intérêt envers le r1 en Europe. »

Bâti sur la sécurité dès le premier jour et chaque jour plus fort

rabbit a mis la sécurité et la confidentialité au cœur de l'architecture du système d'exploitation rabbit. « Chez rabbit, le plus important pour nous est de gagner la confiance de nos clients et de la protéger. C'est une priorité dont chacun de nous, et pas seulement l'équipe de sécurité, s'approprie lorsqu'il rejoint l'entreprise », déclare Matt Domko, responsable de la sécurité chez rabbit. « Nous prenons des mesures actives pour améliorer constamment notre programme de sécurité au quotidien. »

Pour suivre le rythme rapide des mises à jour logicielles de rabbit et de l'ensemble croissant de cas d'utilisation des consommateurs, rabbit travaille régulièrement avec des partenaires de sécurité tiers crédibles pour tester la résilience de son système et s'assurer que la confidentialité et la sécurité des informations des consommateurs sont efficacement protégées. Pour en savoir plus sur le récent test de pénétration de l'entreprise, consultez ce blog.

r1 n'est à l'écoute que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton physique push-to-talk pour interagir avec le dispositif, et la caméra rotative est dotée d'un mécanisme la fixant par défaut sur une position donnée à moins que l'utilisateur ne le demande explicitement. rabbit a également mis en œuvre un programme de divulgation des vulnérabilités (Vulnerability Disclosure Program, VDP) en mai pour encourager les chercheurs, les développeurs et le grand public à soumettre des vulnérabilités de manière responsable.

rabbit r1 est disponible aujourd'hui dans toute l'Union européenne (sauf Malte) et peut être acheté sur www.rabbit.tech . Il coûte 199 $ et ne nécessite aucun abonnement. Veuillez consulter le site Web pour connaître les prix en vigueur localement au Royaume-Uni et en Europe. Les nouvelles commandes seront également traitées et expédiées dans les trois jours ouvrables.

À propos de rabbit

rabbit inc. est une start-up d'IA qui développe un système d'exploitation (OS) personnalisé via une interface en langage naturel et du matériel dédié et abordable pour héberger le système d'exploitation. Le système d'exploitation, appelé le rabbit OS, est capable de comprendre les intentions complexes des utilisateurs, d'utiliser les interfaces utilisateur et d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur.

La société, dont le siège social est à Santa Monica, en Californie, a été fondée par un groupe de chercheurs, d'ingénieurs et d'entrepreneurs réguliers possédant une vaste expérience dans l'expédition de produits matériels d'IA et l'exploitation de clusters de calcul haute performance (High-Performance Computing, HPC) pour former de grands modèles d'IA. Fondateur et PDG de rabbit, deux fois diplômé de Y Combinator, Jesse Lyu avait déjà fondé Raven Tech, une startup pionnière des systèmes d'exploitation d'IA conversationnelle. À ce jour, rabbit a obtenu plus de 59 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs tels que Khosla Ventures, Sound Ventures et Synergis Capital.