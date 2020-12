RAD Technology Medical Systems élargit son portefeuille de bâtiments modulaires brevetés

LUGANO, Suisse, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- RAD Technology Medical Systems (RAD) a le plaisir d'annoncer qu'elle élargit en 2021 son portefeuille de solutions modulaires brevetées pour les établissements de santé, avec l'introduction d'une installation de blindage compacte conçue pour accueillir les derniers modèles d'accélérateurs linéaires (linacs) auto-protégés à faible énergie qui sont maintenant disponibles dans le monde entier.

Malgré la pandémie mondiale, RAD a continué à se développer et à concevoir de nouvelles solutions pour les installations de radiothérapie qui permettront aux hôpitaux et aux centres de cancérologie de suivre les progrès rapides des équipements de radiothérapie et d'utiliser les dernières techniques de traitement pour améliorer les résultats pour leurs patients.

La toute nouvelle offre de radiothérapie de RAD offrira aux utilisateurs finaux trois options de configuration du bâtiment différentes. Les clients pourront choisir la configuration qu'ils souhaitent en fonction de leurs besoins de programmation et de l'espace disponible. En outre, ils pourront rapidement et facilement ajouter de l'espace à l'installation si et quand le besoin s'en fera sentir.

La configuration de base prévoit un bunker de traitement de radiothérapie et une salle de contrôle spécialement conçus pour accueillir un linac auto-protégé à faible énergie. La deuxième configuration comprend un espace vestiaire, des toilettes et un espace polyvalent qui peut être utilisé comme bureau, salle d'examen ou autre entrée/salle d'attente. La configuration finale s'appuie sur les deux premières et prévoit des toilettes supplémentaires, un poste d'infirmerie, un espace d'attente et de réception et un espace plus flexible pour les examens, le bureau et/ou la physique/dosimétrie. Cette approche modulaire progressive permet une variété de configurations allant d'un bunker temporaire de radiothérapie d'appoint à une installation de traitement de radiothérapie autonome complète et permanente.

Comme pour toutes les installations de RAD, qu'elles soient permanentes ou temporaires, cette nouvelle conception sera construite selon des méthodes de construction hors site, ce qui permettra de réduire les travaux sur site et de minimiser les perturbations pour les médecins, les patients et le personnel. Il tire également parti du système de blindage granulaire breveté de RAD. Cette méthode de construction et ce système de blindage uniques permettent de monter le bunker sur site en quelques jours et de traiter les patients en moins d'un mois. En répondant à ce nouveau type d'équipement auto-protégé à faible consommation d'énergie qui prend pied sur le marché de la radiothérapie, RAD peut offrir un éventail flexible d'options et déployer une installation fonctionnelle et attrayante avec une petite empreinte sur divers sites.

« Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille avec cette nouvelle installation de radiothérapie qui offrira un hébergement parfait pour la dernière génération de linacs sur le marché », a déclaré Kenneth Wright, vice-président des ventes et du développement commercial de RAD. « Nous attendons avec impatience 2021 et le déploiement de ce nouveau style de bunker et de centre anticancéreux en Europe et aux États-Unis. »

