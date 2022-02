RaiaDrogasil escolhe a Kyndryl para transformar o gerenciamento de TI com ServiceNow

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Kyndryl, maior provedora de serviços de infraestrutura de TI do mundo, e a RaiaDrogasil, a principal rede de farmácias do Brasil, anunciaram uma parceria para aumentar a eficiência de TI em mais de 2.500 farmácias através da implementação da tecnologia ServiceNow. Com isso, a RaiaDrogasil vai ampliar a automação para acelerar a solução de problemas de TI e liberar os funcionários para se concentrarem em tarefas de maior valor em apoio ao crescimento contínuo dos negócios da empresa.

Com 11 centros de distribuição e presença em 400 cidades do Brasil, a RaiaDrogasil tem uma estratégia robusta de expansão para ampliar a capilaridade de lojas físicas e expandir a operação de sua plataforma de e-commerce. O crescimento da rede de varejo nos últimos anos levou à integração de mais tecnologia na experiência diária dos funcionários e, por sua vez, à necessidade de processos de TI mais ágeis que possam ajudar os funcionários a gastar menos tempo na solução de problemas.

Com o suporte da Kyndryl e a profunda experiência em serviços de Digital Workplace, a RaiaDrogasil implementou com sucesso a plataforma ServiceNow IT Service Management (ITSM), permitindo que a empresa automatize muitas de suas solicitações rotineiras de TI. As capacidades para criar e administrar estes novos fluxos de trabalho digitais estão sendo cada vez mais demandadas para que as empresas ofereçam aos funcionários experiências mais ágeis e produtivas com o uso da tecnologia.

Ao oferecer recursos de autoatendimento para mais de 5 mil funcionários, problemas comuns, como suporte para computadores e hardware em loja, instalação de software e solução de problemas de TI, agora podem ser resolvidos rapidamente por meio de um único ponto de contato na plataforma. Anteriormente, os funcionários precisavam enviar e-mails ou ligar para o departamento de TI para essas solicitações. Agora, eles têm mais tempo para se concentrar em tarefas de maior valor que aumentam a satisfação e a fidelidade do cliente.

Para concluir a implementação, a RaiaDrogasil contou com a expertise da Kyndryl para gerenciar as revisões do catálogo da plataforma, possibilitando atualizações na ferramenta à medida que novos serviços de suporte de TI são necessários. Em um ano de implantação, a rede de drogarias aumentou a produtividade de TI e reduziu o tempo de resposta a incidentes, atingindo a marca de 1 milhão de tickets na plataforma. O próximo passo é realizar novas integrações de aplicativos internos ao ServiceNow, para uma gestão simplificada de outras áreas das operações da rede varejista.

Para fortalecer sua estratégia de criar um ecossistema de saúde para os clientes, a RD-RaiaDrogasil conta com soluções tecnológicas que se mostram fortes aliadas. Com a Kyndryl e a ServiceNow a rede oferece uma experiência digital aos funcionários em seu ambiente de trabalho, de modo que isso se reflita de maneira positiva também no atendimento ao cliente. Outro ponto forte no uso da plataforma é que, além de economizar tempo, os usuários têm uma melhor experiência com a equipe.

"A automação é fundamental para impulsionar a transformação digital corporativa", disse Frank Koja, Diretor Geral da Kyndryl Brasil. "A RaiaDrogasil continua confiando na profunda experiência da Kyndryl em serviços de Digital Workplace para acelerar sua transformação e atender as necessidades de um mercado cada vez mais digital. Ao ajudá-los a adotar tecnologia de automação avançada como a ServiceNow, eles podem aportar mais valor aos clientes e impulsionar novos caminhos para o crescimento dos negócios."

"ServiceNow é a maior plataforma de gerenciamento de serviços do mundo. Com automação e análises personalizáveis e escaláveis, podemos extrair insights para as necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Para um mercado volátil como o varejo, esse é um grande diferencial", disse Bruno Braga, Diretor de Vendas da ServiceNow.

Sobre RaiaDrogasil

A RD – Gente, Saúde e Bem-Estar foi formada em 2011, por meio da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam mais de 200 anos de história no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de "cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida", o grupo tem acelerado, desde 2020, sua estratégia de saúde, com aquisições de startups e o lançamento da Vitat, ecossistema de saúde integral que promove serviços e programas focados em alimentação saudável, exercícios, sono, saúde mental e promoção da saúde. O grupo também possui as marcas próprias Needs, Vegan by Needs, Nutrigood, Triss e Caretch. Com presença em todos os Estados, a empresa conta com 2.500 farmácias distribuídas pelo País e prevê a abertura de 260 farmácias, em 2022. Em sua estratégia de ESG (ambiental, social e governança), a RD tem como meta ser a empresa que mais contribui para uma sociedade saudável no Brasil, com ações divididas em três pilares principais: Pessoas, Negócios e Planeta mais saudáveis. A RD ainda é signatária da ONU Mulheres (e dos Sete Princípios de Empoderamento Feminino); membro fundador da Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis); membro do Movimento pela Equidade Racial (Mover); do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; e do Women on Board.

Sobre Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) é a maior provedora de serviços de infraestrutura de TI do mundo. A empresa projeta, constrói, gerencia e moderniza os complexos sistemas de informação de missão crítica dos quais o mundo depende todos os dias. Os quase 90.000 funcionários da Kyndryl atendem a mais de 4.000 clientes em mais de 60 países ao redor do mundo, incluindo 75% da Fortune 100. Para obter mais informações, visite www.kyndryl.com.

Sobre ServiceNow

Com mais de 1.500 parceiros globais, a ServiceNow está fazendo o mundo do trabalho 'trabalhar melhor' para as pessoas. Sua plataforma e soluções baseadas em nuvem oferecem fluxos de trabalho digitais que criam grandes experiências e aumentam a produtividade dos funcionários e da empresa. Acesse e saiba mais: www.servicenow.com.

FONTE Kyndryl

SOURCE Kyndryl