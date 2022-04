Railsbank s'associe au World Retail Congress pour publier un rapport sur les clients de la vente au détail du futur

Le rapport, intitulé « The World View on Digital Retail's New Consumer Personas » (La vision du monde sur les nouveaux types de consommateurs de vente au détail numérique) identifie les nouveaux types de consommateurs : les arrivants numériques, les adeptes, les consommateurs éthiques et les amateurs de sensations fortes. Le rapport fait état de changements importants dans les attitudes des consommateurs, comme en témoigne le fait que 73 % de la croissance des recherches d'achat sur Google au Royaume-Uni provient de termes nouveaux ou rarement recherchés.

Il indique également des différences de valeurs au sein des données démographiques concernant les clients, par exemple le fait que les acheteurs qui ont récemment rejoint les plateformes en ligne préfèrent généralement des marques « traditionnelles » aux marques « progressistes » ou « audacieuses ». En outre, il révèle comment les détaillants peuvent répondre aux nouvelles attentes de ces consommateurs, et braver la concurrence en ligne en offrant des expériences de vente de ligne qui se démarquent. Le rapport peut être téléchargé ici .

Nigel Verdon, cofondateur et PDG de Railsbank, qui a présenté les principales conclusions du rapport au World Retail Congress (du 5 au 7 avril 2022), a déclaré :

« Il y a deux grands défis pour les détaillants traditionnels et les détaillants en ligne. Tout d'abord, et maintenant plus que jamais, il s'agit de comprendre comment gagner les nouveaux clients habitués à l'expérience numérique avec des commerçants eux-mêmes aguerris à la vente en ligne. Deuxièmement, il s'agit de comprendre comment combiner l'expérience en ligne et l'expérience en magasin pour mieux connaître le client, le récompenser et l'intéresser. Le contexte est clair. La pandémie de Covid-19 a fait augmenter le nombre de nouveaux consommateurs de vente en ligne, représentés non seulement par les jeunes, mais aussi par les générations plus âgées. »

Cependant, Nigel Verdon reste confiant quant à l'avenir : « L'avenir s'annonce prometteur pour les détaillants qui créent un environnement de vente en ligne et une expérience digitale à 360 degrés autour du consommateur. »

Railsbank participera également au Retail Fest en Australie du 11 au 14 avril 2022.

À propos de Railsbank

Railsbank est la plus grande plateforme d'expérience de financement intégré au monde. Elle considère que l'économie de la finance intégrée constitue une manière fondamentalement différente de nouer des liens entre les entreprises et les consommateurs. Elle s'attache à permettre aux marques de créer des expériences de finance pertinentes pour stimuler l'engagement et la fidélisation des clients. Railsbank reconnaît que les consommateurs veulent des expériences de marque totalement immersives et fluides, et attendent des marques qu'elles proposent les meilleures expériences les plus personnalisées et qu'elles se démarquent.

Railsbank a été fondée à Londres (siège social) en 2016 et opère à travers le Royaume-Uni et l'Europe, la région Asie-Pacifique et les États-Unis.

