Rapport d'étude : Les responsables informatiques identifient les principaux moteurs de croissance dans la transition entre pandémie et récession

La nouvelle étude, intitulée " De l'essor à l'effondrement : pourquoi l'habilitation des développeurs est vitale pour l'innovation des entreprises ", a interrogé 1 500 développeurs et ingénieurs logiciels en Europe (France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni). Elle révèle que pratiquement quatre cinquièmes (83 %) des personnes interrogées en France craignent que la transition de la pandémie à la récession ne conduise les chefs d'entreprise à geler les budgets et les effectifs informatiques, à accroître les retards dans ce domaine et à ralentir les efforts de numérisation et de modernisation des entreprises.

Le contraste est saisissant avec les progrès réalisés lorsque la pandémie exigeait une action rapide et de nouvelles approches de l'innovation commerciale. La quasi-totalité (94 %) des personnes interrogées en France déclarent que ces deux dernières années ont fortement accéléré l'attention portée par leur structure à la modernisation de l'entreprise par l'informatique. Par ailleurs, 89% d'entre eux affirment que les développeurs ont désormais leur place à la table des négociations en tant que partenaires décisionnels de l'entreprise. Mais les entreprises qui ne parviennent pas à tirer parti de l'influence accrue des développeurs risquent de voir leurs résultats diminuer.

Quand on leur demande quelles sont les conséquences d'un gel des budgets et des effectifs informatiques, les quatre principales conséquences mentionnées par les développeurs français sont les suivantes : l'intégration de nouvelles plates-formes prendrait plus de temps, ce qui réduirait le retour sur investissement (48%) ; leur organisation deviendrait de plus en plus fragmentée et cloisonnée (43%) ; leur entreprise risquerait de devenir moins compétitive (42%), et l'entreprise serait plus susceptible d'éprouver des difficultés lorsqu'elle essaierait de tirer parti de nouvelles opportunités de croissance (40%).

L'étude visait également à comprendre comment les développeurs et les ingénieurs logiciels européens perçoivent la capacité de leurs organisations à innover sur ce marché, et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la prise de décision des entreprises face à l'incertitude.

Les personnes interrogées en France ont identifié l'adaptation de la stratégie commerciale en raison des changements économiques (43 %), l'importance de disposer d'une équipe diversifiée et variée possédant des compétences spécifiques. (40 %), ainsi que le maintien de la concentration sur la mission principale (39 %) comme les trois principaux moteurs de croissance critiques face à des conditions économiques difficiles. En ce qui concerne les décisions d'ordre technologique, les développeurs sont convaincus de la nécessité d'améliorer la collaboration et la compréhension mutuelle.

Quatre personnes sur dix (41%) des développeurs français déclarent que trop de cloisonnements au sein de l'entreprise empêchent une compréhension totale de l'utilisation de l'informatique. De plus, ils sont autant (40 %) à affirmer que leurs homologues métier pensent qu'il est plus rapide de s'adresser directement aux fournisseurs informatiques pour obtenir des solutions, plutôt que de faire appel aux équipes informatiques au sein de l'entreprise. Pour relever ces défis, neuf développeurs sur dix (92 %) en France affirment que la main-d'œuvre de demain doit comprendre davantage de professionnels aguerris de l'informatique, et de professionnels de l'IT ayant une bonne connaissance des métiers, si les organisations veulent être en mesure de gérer le changement et de se développer avec succès.

Les responsables informatiques pensent également que la technologie peut aider les entreprises à devenir plus efficaces à une époque où elles cherchent à faire plus avec moins. Plus d'un tiers des personnes interrogées pensent que des technologies telles que le développement low-code et l'intelligence artificielle / le machine learning peuvent contribuer à relever les défis en matière de ressources et d'engagement des entreprises auxquels l'informatique est confrontée (38 % et 37 %, respectivement), tout en aidant les organisations à s'adapter au changement et à effectuer le travail plus rapidement.

"Le Covid a forcé les entreprises à faire rapidement innover leurs processus, à accroître l'automatisation et à absorber de nouvelles technologies", déclare Michael Beckley, cofondateur et directeur technique chez Appian. "Les organisations qui continuent à investir dans l'innovation et l'agilité pilotées par l'informatique seront mieux préparées à naviguer dans les conditions économiques tendues attendues en 2023."

