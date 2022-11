Sondaggio Appian: i responsabili IT elencano i principali fattori di crescita nella transizione dalla pandemia alla recessione

La nuova ricerca " Dall'accelerazione alla recessione: perché l'empowerment degli sviluppatori è fondamentale per l'innovazione in azienda ", ha raccolto la testimonianza di 1.500 sviluppatori e ingegneri del software in diversi Paesi europei (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito). L'81% degli intervistati in Italia ha dichiarato di temere che la transizione dalla pandemia alla recessione vedrà i dirigenti aziendali congelare i budget e gli organici IT, aumentando il ritardo nello sviluppo dell'IT e rallentando gli sforzi di digitalizzazione e modernizzazione delle imprese.

Questo dato è in netto contrasto con i progressi compiuti quando la pandemia richiedeva un'azione rapida e nuovi approcci all'innovazione aziendale. Più di quattro quinti (82%) degli intervistati in Italia afferma che gli ultimi due anni hanno accelerato notevolmente l'attenzione della loro azienda verso la trasformazione d'impresa guidata dall'IT. Al tempo stesso, tre quarti (77%) degli intervistati afferma di avere ora un posto al tavolo delle decisioni strategiche per il business. Ma le aziende che non riescono a sfruttare l'accresciuta influenza degli sviluppatori rischiano di veder diminuire i ritorni.

Alla domanda sulle conseguenze del congelamento dei budget IT e dell'organico, le quattro principali ricadute menzionate dagli sviluppatori italiane sono state: l'azienda diventerebbe progressivamente più frammentata e isolata (49%); rischierebbe di essere meno competitiva (44%); avrebbe maggiori probabilità di incontrare difficoltà nel tentativo di capitalizzare le nuove opportunità di crescita (48%) e assisterebbe ad una crescita del turnover del personale IT (48%).

La ricerca mirava anche a capire come gli sviluppatori e gli ingegneri di software europei percepiscono la capacità delle loro organizzazioni di innovare in queste condizioni di mercato e l'impatto che sono in grado di avere sul processo decisionale aziendale di fronte all'incertezza.

Gli intervistati in Italia hanno individuato tra i quattro principali fattori critici di crescita, a fronte di condizioni economiche difficili, la capacità dell'azienda di sfruttare nuove tecnologie e piattaforme (43%), la varietà nella forza lavoro (40%), il mantenimento dell'attenzione sulla missione principale (38%) e la capacità di investire sulle giuste opportunità e sulla formazione (38%). Quando si tratta di decisioni aziendali guidate dalla tecnologia, i risultati della ricerca Appian evidenziano una necessità fortemente sentita di migliorare la collaborazione e la comprensione reciproca.

Un terzo (39%) degli sviluppatori in Italia afferma che troppi silos all'interno dell'organizzazione impediscono una piena comprensione dell'utilizzo dell'IT. Quattro su dieci (43%) affermano che le controparti di business ritengono più rapido rivolgersi direttamente ai fornitori IT per ottenere soluzioni, piuttosto che coinvolgere i team IT all'interno dell'azienda. Per superare queste sfide, otto sviluppatori su dieci (81%) in Italia si dichiarano convinti che la forza lavoro di domani dovrà includere più professionisti IT esperti di business e più professionisti del business esperti in IT se le organizzazioni vogliono essere in grado di gestire e crescere con successo attraverso il cambiamento.

I leader IT ritengono inoltre che la tecnologia possa aiutare le aziende a diventare più efficienti in un momento in cui si cerca di fare di più con meno. Quasi la metà degli intervistati ritiene che tecnologie come lo sviluppo low-code e l'intelligenza artificiale/machine learning possano aiutare a risolvere le sfide in termini di risorse e di coinvolgimento del business che l'IT si trova ad affrontare (rispettivamente 35%, 30% e 32%), aiutando le organizzazioni ad adattarsi al cambiamento e a svolgere il lavoro più velocemente.

"Il Covid-19 ha costretto le aziende a innovare rapidamente i propri processi, ad aumentare l'automazione e ad assorbire nuove tecnologie", ha dichiarato Michael Beckley, cofondatore e CTO di Appian. "Le organizzazioni che continueranno a investire in innovazione e agilità guidate dall'IT saranno più pronte ad affrontare le difficili condizioni economiche previste per il 2023".

Per leggere il documento sui risultati della ricerca, visitate il sito.

Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

Metodologia

Questa ricerca è stata commissionata da Appian e condotta da Censuswide con 1.510 sviluppatori di software, sviluppatori di app e ingegneri informatici in cinque Paesi: Francia (252), Germania (250), Italia (256), Paesi Bassi (252), Spagna (250) e Regno Unito (250). L'indagine è stata condotta nell'ottobre 2022.

Censuswide impiega membri della Market Research Society, appartiene al British Polling Council e rispetta i principi ESOMAR.

