La inversión de las empresas en TI se ha ralentizado por el paso directo de la pandemia a una recesión

Appian impulsó un estudio europeo en el que se ha encuestado a 1.500 desarrolladores e ingenieros de software en España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido denominado From boom to bust: Why empowering developers is vital for business innovation. En él se revela que casi 9 de cada 10 encuestados en España (88%) afirma que les preocupa que se haya dado una transición directa de la pandemia a una recesión, porque está provocando que se congelen los presupuestos y las plantillas de TI, lo que ralentizará el desarrollo tecnológico, la digitalización y modernización de las empresas.

Este nuevo contexto contrasta con los progresos que se dieron durante la pandemia, cuando hubo una gran demanda de acciones empresariales innovadoras y rápidas. El 90% de los encuestados en España afirma que las circunstancias de los dos últimos años aceleraron la apuesta de su compañía por las TI como motor de la transformación empresarial. Además, el 85% de ellos dice que se les incluyó como parte fundamental en la toma de decisiones empresariales. No obstante, esta tendencia está cambiando y los profesionales en TI advierten de que las empresas que opten por deshacer ese camino y dejen de apostar por la influencia de los perfiles tecnológicos en las decisiones empresariales corren el riesgo de ver cómo disminuyen sus beneficios.

En cuanto a las posibles consecuencias de la congelación de los presupuestos y el personal de los departamentos de TI, las cuatro principales respuestas dadas por los desarrolladores españoles fueron: 1. La organización estará cada vez más fragmentada y dividida en silos (50%); 2. Las nuevas plataformas tardarían más en integrarse, lo que reducirá el retorno de la inversión (56%); 3. Se complicará la capacidad de aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten (48%); y 4. La rotación del personal de TI aumentará (46%).

Por otra parte, la investigación también arroja conclusiones sobre la opinión de los desarrolladores e ingenieros de software respecto a la capacidad de sus organizaciones para innovar y tomar decisiones empresariales basadas en su conocimiento ante la incertidumbre.

Los profesionales en España identificaron tres factores clave para mantener el crecimiento en un contexto económico incierto: 1. La adaptación de la estrategia de negocio a los cambios económicos (47%); 2. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías y plataformas (43%) y 3. El mantenimiento del enfoque en el negocio core (42%). En definitiva, los datos muestran que los desarrolladores están convencidos de la necesidad de mejorar la colaboración entre negocio y TI para tomar las decisiones empresariales acertadas basadas en la tecnología.

Actualmente, un tercio de los profesionales españoles encuestados (32%) afirma que el exceso de silos en su organización impide una comprensión completa de cómo utilizar las TI. Mientras que más de la mitad (54%) sostiene que sus compañeros de negocio creen que es más rápido acudir directamente a los proveedores de soluciones TI, en lugar de involucrar a los equipos de especializados dentro de la propia empresa. Para superar estos retos, el 90% de los desarrolladores en España opina que se debe aumentar la apuesta por perfiles TI con competencias de negocio, así como por los profesionales de negocio con conocimientos de TI. Esta sería la mejor forma de gestionar con éxito el crecimiento y el cambio en las organizaciones.

Los responsables de TI también creen que la tecnología puede ayudar a las empresas a ser más eficientes en un momento en el que buscan hacer más con menos. De hecho, el 85% de los encuestados cree que tecnologías como el low-code y la inteligencia artificial/machine learning pueden ayudar a abordar los retos empresariales a los que se enfrentan los departamentos de TI, al tiempo que ayudan a las organizaciones a adaptarse al cambio y agilizan el trabajo.

"El Covid obligó a las empresas a renovar rápidamente sus procesos, aumentar la automatización e incorporar las nuevas tecnologías", afirma Michael Beckley, cofundador y CTO de Appian. "Las organizaciones que continúen invirtiendo en innovación y agilidad lideradas por las TI estarán mejor preparadas para sortear las difíciles condiciones económicas que se esperan en 2023."

Metodología de la investigación

Esta investigación fue encargada por Appian y realizada por Censuswide con 1.510 desarrolladores de software, desarrolladores de aplicaciones e ingenieros de software en cinco países: Francia (252), Alemania (250), Italia (256), Países Bajos (252), España (250) y Reino Unido (250). La encuesta se realizó en octubre de 2022.

