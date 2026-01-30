Rapport Tech Trends 2026 de HCLSoftware : l'autonomie de l'IA va transformer l'entreprise autonome

SANTA CLARA, Californie et NOIDA, Inde, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), leader mondial des solutions logicielles d'entreprise, a dévoilé ce mois-ci son rapport Tech Trends 2026 (Tendances technologiques 2026). Fondé sur huit mois de recherche structurée et sur les témoignages de 173 chefs d'entreprise, le rapport signale un changement radical dans le paysage numérique : l'intelligence autonome, et pas seulement l'adoption de technologies, est à l'origine de l'avantage concurrentiel.

Points essentiels

Les agents d'IA et les systèmes autonomes exercent la plus forte attraction au niveau mondial. 76 % des dirigeants accordent la priorité à ces systèmes, et 81 % des entreprises font état d'initiatives pilotes ou en cours. Cependant, la gouvernance est le « chaînon manquant » pour 25 % des organisations.

84 % des personnes interrogées s'attendent à ce que le Low-Code/No-Code accéléré par l'IA atteigne son plein potentiel d'ici 18 mois, tandis que le modèle Service-as-Software ™ (SaS) perturbe rapidement le SaaS traditionnel.

(SaS) perturbe rapidement le SaaS traditionnel. L'éthique et l'infrastructure passent des silos informatiques à la salle du conseil d'administration. 79 % des dirigeants confirment que les cadres d'IA responsable sont aujourd'hui en vigueur, 88 % d'entre eux évaluent l'état de préparation à la cryptographie post-quantique (PQC) et 60 % prévoient l'état de préparation à la 6G d'ici trois ans.

Pourquoi c'est important

À mesure que l'IA passe du statut d'assistant à celui d'agent autonome, les systèmes peuvent de plus en plus initier, exécuter et achever le travail de bout en bout, transformant les entreprises en un nouveau modèle opérationnel « autonome ». Dans ce contexte, la souveraineté numérique devient un impératif stratégique : Il s'agit de la couche de contrôle qui permet de passer à l'échelle mondiale tout en protégeant la conformité régionale, l'intégrité des données et la confiance des parties prenantes. Les organisations qui intègrent la gouvernance dès la conception pourront développer leur autonomie en toute confiance ; celles qui ne le font pas risquent d'avoir des opérations fragmentées et une responsabilité qui s'érode.

Le rapport Tech Trends 2026 de HCLSoftware affirme que le défi principal ne réside pas dans le déploiement de l'autonomie, mais dans sa conception, intégrée à l'expérience, aux données et aux opérations, afin que l'autonomie devienne une propriété fiable du système plutôt qu'un ensemble de fonctionnalités disjointes. C'est là que le plan XDO (expérience, données et opérations) de HCLSoftware offre une perspective unificatrice : concevoir des systèmes intelligents mais gouvernés, autonomes mais responsables, et évolutifs mais souverains.

Opinions des dirigeants

« Les entreprises se définiront moins par ce qu'elles conçoivent que par ce qu'elles permettent à la technologie de décider, d'adapter et de gouverner en leur nom. Les 24 à 36 prochains mois appartiennent aux dirigeants qui peuvent transformer l'intelligence en un modèle opérationnel vivant - autonome par défaut, résilient à grande échelle et souverain de par sa conception », déclare Kalyan Kumar, directeur produits chez HCLSoftware. « Parce que les agents d'IA compriment les cycles de décision, chaque partie de la pile de l'entreprise est en cours de réécriture, depuis les logiciels qui peuvent se développer et s'exécuter eux-mêmes, jusqu'aux réseaux qui détectent et coordonnent. C'est pourquoi la gouvernance dès la conception est désormais aussi essentielle que l'innovation dès la conception. »

Indicateurs de tendance 2026

Écosystèmes autonomes : 2026 marque l'« année charnière » de l'IA, en permettant aux systèmes d'initier et d'accomplir des tâches de manière autonome, formant ainsi le noyau opérationnel des entreprises autonomes.

2026 marque l'« année charnière » de l'IA, en permettant aux systèmes d'initier et d'accomplir des tâches de manière autonome, formant ainsi le noyau opérationnel des entreprises autonomes. Logiciels de nouvelle génération : l'IA générative et le Low-Code convergent pour créer des logiciels autonomes qui évoluent de manière indépendante, ce qui est essentiel pour les architectures agiles et autonomes.

l'IA générative et le Low-Code convergent pour créer des logiciels autonomes qui évoluent de manière indépendante, ce qui est essentiel pour les architectures agiles et autonomes. Sécurité quantique : la migration vers des architectures résistantes au quantum (dont 27 % font déjà l'objet de projets pilotes PQC) garantit l'intégrité et la continuité des opérations autonomes pilotées par l'IA.

: la migration vers des architectures résistantes au quantum (dont 27 % font déjà l'objet de projets pilotes PQC) garantit l'intégrité et la continuité des opérations autonomes pilotées par l'IA. Réseaux dotés de capacité de détection : les satellites LEO et les premiers essais de la 6G ouvrent la voie à une connectivité conçue pour l'IA, fournissant des données en temps réel et la réactivité essentielle pour les agents autonomes et les fonctions d'entreprise.

Signaux prospectifs

Objectif 2030 : la matrice des tendances 2030 du rapport souligne la manière dont les technologies d'aujourd'hui convergent vers les initiatives qui façonneront l'industrie de demain, accélérant le passage de pilotes isolés à des systèmes intégrés et à des modèles d'exploitation à l'échelle de l'entreprise. Le signal pour les dirigeants : construire dès maintenant la gouvernance, les talents et les fondements architecturaux afin que l'autonomie, l'orchestration et la vitesse puissent évoluer sans perdre le contrôle ou la confiance.

L'entreprise autonome se généralise : un noyau décisionnel autonome replanifie en permanence les ventes, l'approvisionnement et les ressources, tandis qu'un optimiseur d'empreinte écologique basé sur l'IA réduit les coûts et les émissions sur l'ensemble des sites.

un noyau décisionnel autonome replanifie en permanence les ventes, l'approvisionnement et les ressources, tandis qu'un optimiseur d'empreinte écologique basé sur l'IA réduit les coûts et les émissions sur l'ensemble des sites. Le travail passe des écrans aux opérations spatiales : les espaces de travail XR co-pilote et les sites virtuels persistants deviennent la norme pour l'exécution, la formation et les inspections à distance soutenues par des laboratoires d'expérience immersive.

les espaces de travail XR co-pilote et les sites virtuels persistants deviennent la norme pour l'exécution, la formation et les inspections à distance soutenues par des laboratoires d'expérience immersive. La gouvernance des résultats remplace la collecte de données : une architecture de décisions gouvernée, intégrée à un data mesh d'entreprise rendent l'IA explicable et conforme, reliant la durabilité et la santé par le biais de grands livres d'impact et de centres d'information.

