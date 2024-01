Ratier-Figeac choisit iBase-t pour assurer la transformation numérique de ses opérations de fabrication

La société numérise les opérations de fabrication commerciales et militaires sur papier grâce à des solutions MES et MRO de nouvelle génération

LAKE FOREST, Californie, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- iBase-t, l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication, de qualité et de MRO, a annoncé aujourd'hui que Ratier-Figeac, une division de Collins Aerospace spécialisée dans les systèmes d'hélice, a choisi les solutions Solumina iSeries de logiciel de pilotage de la production (MES) et de maintenance, réparation et révision (MRO) d'iBase-t sur les sites de Ratier-Figeac à Figeac, en France, et à Casablanca, au Maroc. Le déploiement dans les opérations commerciales ainsi que d'aéronautique et de défense (A&D) de l'entreprise permettra à Ratier-Figeac de numériser ses processus de fabrication sur papier et d'améliorer l'efficacité et le contrôle de la qualité. L'adoption se fera d'abord dans une petite partie des installations existantes de l'entreprise avant d'être totalement intégrée dans une section de la production de l'entreprise qui compte 1 400 employés.

Le fabricant A&D basé en France est un leader mondial dans le domaine des hélices et des équipements de grande puissance, qui produit des pièces pour les principaux fabricants et opérateurs privés et publics, notamment Airbus, Boeing, Bombardier, AirFrance, l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air française. Le déploiement d'iBase-t Solumina chez Ratier-Figeac assurera la continuité numérique de l'ingénierie de fabrication, de la planification des processus, de l'exécution en atelier et des opérations de gestion de la qualité.

« Depuis nos débuts dans la construction d'hélices en bois il y a plus de 100 ans, notre entreprise s'est engagée à fournir des résultats de haute performance à nos clients. Cela nécessite un investissement continu dans les technologies de pointe. L'adoption de la solution iSeries d'iBase-t marque le prochain chapitre de nos opérations, alors que nous entamons une transformation numérique », a déclaré Frédéric Deveza, responsable des solutions Industrie 4.0 chez Ratier-Figeac.

« Nous sommes impatients d'aider Ratier-Figeac à aller au-delà d'un système sur papier pour exploiter l'efficacité que Solumina peut apporter au sein de ses usines, a indiqué Naveen Poonian, PDG d'iBase-t. Notre collaboration avec Ratier-Figeac constituera un déploiement important pour iBase-t dans la région EMOA. Nous sommes fiers de travailler avec un autre fabricant pionnier de l'aérospatiale et de la défense et nous nous réjouissons de pouvoir aider les leaders de l'industrie sur tous les marchés. »

Solumina iSeries présente des avantages indéniables qui vont au-delà de la simplification du déploiement des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour. iSeries peut accélérer l'adoption de nouvelles technologies transformatrices, notamment la réalité augmentée et l'intelligence artificielle, en tant que plateforme d'exploitation pour améliorer en permanence les performances et l'efficacité. Cette fonctionnalité, associée à une expérience utilisateur supérieure validée par les travailleurs de première ligne, illustre l'impact de la dernière solution MES d'iBase-t sur les fabricants.

À propos de Ratier-Figeac

Forte d'une histoire de plus de 100 ans, Ratier-Figeac est directement implantée dans le paysage aéronautique français et mondial. Depuis sa création en 1904, Ratier-Figeac s'inscrit dans l'histoire des pionniers de l'aviation française et européenne. L'entreprise a bâti sa réputation et sa croissance sur plus d'un siècle de développement aéronautique pour être aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des hélices de forte puissance et un équipementier de premier plan pour tous les grands donneurs d'ordre et constructeurs aéronautiques. Ratier-Figeac est le centre de décision de Propeller Systems, qui se compose de trois sites industriels. Le site de Figeac, d'une superficie de 57 000 m², accueille les fonctions techniques, opérationnelles et toutes les fonctions support. Ratier-Figeac compte près de 1 400 salariés et fait partie de Collins Aerospace (RTX).

À propos d'iBase-t

iBase-t est un éditeur de logiciels qui simplifie la conception et la maintenance de produits complexes. Fondée en 1986 dans le sud de la Californie, iBase-t propose des solutions qui assurent la continuité numérique des opérations de fabrication, de qualité et de maintenance, réparation et révision (MRO) à l'échelle mondiale. La plateforme Solumina Manufacturing Operations Platform d'iBase-t est une solution native du cloud qui établit un écosystème numérique pour stimuler l'innovation et améliorer les performances opérationnelles. Avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Inde, iBase-t compte parmi ses clients Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rolls-Royce, ArianeGroup, Pratt & Whitney et Textron. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ibaset.com

Contact pour les médias :

Tom Hennessey

(949) 958-5200

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068753/iBase_t_Logo.jpg