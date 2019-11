Raúl Alarcón, presidente de SBS, es designado a comité de la FCC que busca la diversidad en los medios

MIAMI, 6 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Raúl Alarcón, presidente y CEO de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) (OTCQB: SBSAA), ha sido designado al Comité Asesor de Diversidad y Empoderamiento Digital (Advisory Committee on Diversity and Digital Empowerment, "ACDDE") de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, "FCC") por Ajit Pai, presidente de la FCC. El Sr. Alarcón formará parte de un grupo de destacados ejecutivos de los medios y espacios digitales para acelerar el acceso de mujeres, minorías y pequeñas empresas a la industria de los medios.

"Hace casi 40 años que conozco personalmente a Raúl y puedo decir que es un auténtico visionario de la industria del entretenimiento que ha desempeñado un papel crucial en la creación de una de las empresas multimedios de propiedad y operación hispana más grandes del país", comentó Daisy Expósito-Ulla, la icónica ejecutiva de publicidad latina y propietaria de la agencia d expósito & Partners. "A lo largo de sus años en radio, televisión y medios digitales, Raúl se ha mantenido íntimamente vinculado a la comunidad hispana en los Estados Unidos y ha sido mentor, colega y respaldo de infinidad de propietarios de negocios que pertenecen a minorías. Su llegada al ACDDE aporta décadas de experiencia directa en pequeñas empresas y negocios en propiedad de minorías, así como una voz única, apasionada y persistente a favor de esta importante causa".

"Es un honor formar parte del ACDDE y ansío colaborar con el resto del comité en el empoderamiento de las mujeres y minorías que poseen negocios en todo el país", dijo el Sr. Alarcón. "Hay un sinfín de empresarias y empresarios que hacen patente su compromiso, creatividad y motivación para alcanzar el éxito, al tiempo que luchan por hacerse un hueco en la industria. Me entusiasma tener la oportunidad de tender una mano a quienes poseen un talento visionario y hacen crecer sus negocios con miras a transformar el panorama mediático".

El Sr. Alarcón llegó a SBS en 1983 como ejecutivo de cuenta y ha presidido la empresa desde 1985; es CEO desde 1994. Fue elegido presidente del consejo de administración en 1999.

Actualmente, el Sr. Alarcón tiene a su cargo el diseño y la ejecución de toda la estrategia corporativa de SBS. Bajo su liderazgo, la empresa ha crecido hasta convertirse en una entidad completa y líder en multimedios en español que cuenta con estaciones de radio en los más altos puestos de los mercados estadounidenses más importantes, incluida la estación hispana más escuchada del mundo: WSKQ-FM en la ciudad de Nueva York; además, posee LaMusica, el sitio de streaming digital hispano en el puesto #1 y la principal app móvil de radio hispana de los Estados Unidos, así como eventos líderes en vivo y a través de la plataforma vivencial SBS Entertainment.

Además de formar parte del ACDDE, el Sr. Alarcón recientemente recibió el Premio 2019 al Empresario del Año de manos de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Hispanic Chamber of Commerce, USHCC).

Registrado en julio de 2017, el ACDDE proporciona asesoría y recomendaciones a la FCC en cuanto a la forma de empoderar a personas, negocios y comunidades subrepresentadas y marginadas, y de acelerar su acceso a los medios, la información y las noticias digitales, y las industrias de la programación de audio y video.

Acerca de Spanish Broadcasting System, Inc.

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) es propietaria y opera estaciones de radio en los principales mercados hispanos en los Estados Unidos de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, transmitiendo los géneros de formato Tropical, Regional Mexicano, Adulto Contemporáneo en Español, Top 40 y Urbano, incluida la estación líder en todo el mundo hispano: WSKQ-FM desde la ciudad de Nueva York. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma nacional de radio de más de 250 estaciones afiliadas y que llega a 94% de la audiencia hispana de los Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una televisora con distribución en señal abierta, por cable y satélite, y transmisoras afiliadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. SBS también produce conciertos y eventos en vivo, y es propietaria de múltiples sitios web bilingües, entre ellos La Musica, la principal app móvil de radio hispana que ofrece contenido audiovisual para la población latina en streaming, además de HitzMaker, el destino predilecto para los nuevos talentos. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

