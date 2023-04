Raytheon Technologies erhält Auftrag über 1,2 Milliarden Dollar für Patriot-Luftabwehrsystem in der Schweiz

ARLINGTON, Virginia, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Raytheon Technologies (NYSE: RTX) hat von der U.S. Army einen Auftrag über 1,2 Milliarden Dollar für ausländische Militärverkäufe erhalten, um die Schweiz mit dem Patriot™-Luftverteidigungssystem zu beliefern. Mit dem Verkauf wird die Schweiz zum 18. weltweiten Patriot-Partner und zum achten europäischen Land, das sich für das System als Rückgrat seiner Luftverteidigung entscheidet.

Der Vertrag umfasst fünf Patriot-Launchplattformen und eine Anzahl von Guidance Enhanced Missiles, bekannt als GEM-T. Die Rakete ist nachweislich in der Lage, taktische kugelsichere Raketen, Marschflugkörper und feindliche Flugzeuge abzuwehren.

„Patriot wurde speziell für die Abwehr heutiger Bedrohungen entwickelt und ist die bewährte, zuverlässige bodengestützte Luftverteidigung für die U.S. Army und mittlerweile 17 internationale Länder", sagte Tom Laliberty, President of Land Warfare & Air Defense bei Raytheon. „Die Schweiz schließt sich nun dieser globalen Patriot-Benutzergemeinschaft an und wird von einer beispiellosen Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Erfahrung und Kostenteilung während des Lebenszyklus des Waffensystems profitieren."

Das Patriot-Angebot für die Schweiz umfasste auch Projekte zur Beteiligung der lokalen Industrie. Raytheon wird mit der Schweizer Industrie zusammenarbeiten, um das Patriot-System zu liefern, das den Anforderungen der Schweiz an die Luftverteidigung entspricht und ihre Souveränität schützt.

Patriot ist die effektivste, ausgereifteste und einzige kampferprobte bodengestützte Luftverteidigung der Welt, die fortschrittliche Langstrecken-Marschflugkörper, taktische kugelsichere Raketen und das gesamte Spektrum luftgestützter Bedrohungen abwehrt. Mit der Entwicklung dieser Bedrohungen entwickelt sich auch Patriot weiter. Seine Technologie wird dank der kontinuierlichen Investitionen aller Patriot-Partnernationen ständig aktualisiert, getestet und aufgerüstet.

Der Vertrag wurde vom US-Verteidigungsministerium am 28. März 2023 bekannt gegeben.

Informationen zu Raytheon Technologies

Raytheon Technologies (NYSE: RTX) ist das weltgrößte Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen. Unser globales Team von 180.000 Mitarbeitern erweitert die Grenzen der bekannten Wissenschaft und definiert neu, wie wir unsere Welt vernetzen und schützen. Wir entwickeln die Luftfahrt weiter, bauen intelligentere Verteidigungssysteme und schaffen Innovationen, die die Weltraumfahrt voranbringen. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Arlington, Virginia, verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 67 Milliarden Dollar.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Beaudry

[email protected]

Redaktionshinweise

Zu den 18 derzeitigen Global-Patriot-Partnern gehören:

die Vereinigten Staaten von Amerika

die Niederlande

Deutschland

Japan

Israel

das Königreich Saudi-Arabien

Kuwait

Taiwan

Griechenland

Spanien

die Republik Korea

die Vereinigten Arabischen Emirate

Katar

Rumänien

Polen

Schweden

das Königreich Bahrain

die Schweiz

SOURCE Raytheon Technologies