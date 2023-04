Raytheon Technologies remporte un contrat de 1,2 milliard de dollars pour la livraison du système de défense antiaérienne Patriot à la Suisse

ARLINGTON, Virginie, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- Raytheon Technologies (NYSE: RTX) a signé un contrat de vente militaire à l'étranger de 1,2 milliard de dollars auprès de l'armée américaine pour fournir à la Suisse son système de défense aérienne Patriot™. Cette vente permet à la Suisse de devenir le 18e partenaire mondial de Patriot et le huitième pays européen à choisir ce système comme pilier de sa défense antiaérienne.

Le contrat comprend cinq unités de tir Patriot et plusieurs missiles à guidage amélioré (Guidance Enhanced Missiles, GEM-T). Ces missiles ont fait leurs preuves en matière de destruction de missiles balistiques tactiques, de missiles de croisière et d'aéronefs ennemis.

« Conçu spécifiquement pour contrer les menaces actuelles, le Patriot est la capacité de défense aérienne terrestre fiable et éprouvée de l'armée américaine et désormais de 17 pays internationaux, a déclaré Tom Laliberty, président de la division de guerre terrestre et de défense antiaérienne de Raytheon. La Suisse rejoint désormais cette communauté mondiale d'utilisateurs de Patriot et bénéficiera d'une communauté, d'une coopération, d'une expérience et d'un partage des coûts inégalés tout au long du cycle de vie du système d'armes. »

Le contrat Patriot proposé à la Suisse comprend des projets de participation de l'industrie locale. Raytheon travaillera avec l'industrie suisse pour fournir le système Patriot afin de répondre aux besoins de la Suisse en matière de défense aérienne et de préserver sa souveraineté.

Patriot est la capacité de défense aérienne terrestre la plus efficace, la plus sophistiquée et la seule à avoir fait ses preuves au combat dans le monde. Elle permet de contrer les missiles de croisière avancés à longue portée, les missiles balistiques tactiques et l'ensemble des menaces aériennes. Le Patriot évolue en même temps que ces menaces. Sa technologie est continuellement actualisée, testée et mise à niveau, grâce à l'investissement continu de tous les pays partenaires de Patriot.

La signature de ce contrat a été annoncée par le ministère américain de la Défense le 28 mars 2023.

À propos de Raytheon Technologies

Raytheon Technologies (NYSE: RTX) est la plus grande entreprise d'aérospatiale et de défense au monde. Notre équipe internationale de 180 000 personnes repousse les limites de la science et redéfinit la façon dont nous connectons et protégeons notre monde. Nous faisons progresser l'aviation, construisons des systèmes de défense plus intelligents et créons des innovations qui nous permettent d'aller plus loin dans l'espace. La société, dont le chiffre d'affaires s'élève à 67 milliards de dollars en 2022, est établie à Arlington, en Virginie.

Note aux rédacteurs

Les 18 partenaires actuels de Global Patriot sont les suivants :

États-Unis d'Amérique

Pays-Bas

Allemagne

Japon

Israël

Royaume d'Arabie saoudite

Koweït

Taiwan

Grèce

Espagne

République de Corée

Émirats arabes unis

Qatar

Roumanie

Pologne

Suède

Royaume de Bahreïn

Suisse

