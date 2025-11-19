-Raythink asciende al Top 10 en la lista Security 50 de 2025: Impulsando soluciones de seguridad más inteligentes y seguras

YANTAI, China, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology ha dado a conocer hoy su novena posición en el ranking a&s Security 50 de 2025, una de las listas anuales más prestigiosas del mundo que reconoce a los principales fabricantes de equipos de seguridad. Como pionera en imágenes térmicas, Raythink se compromete a generar valor añadido para sus clientes mediante avances tecnológicos, ampliando continuamente los límites de la percepción humana y permitiendo descubrir la belleza del mundo a través de perspectivas multidimensionales.

Raythink has been ranked 9th in the 2025 a&s Security 50

«Estar entre los diez primeros a nivel mundial es un reconocimiento a nuestro trabajo hasta la fecha y, además, un nuevo comienzo», afirmó Jin Cong, gerente de producto de Raythink. «Este puesto en el ranking refleja nuestro compromiso con la innovación disruptiva en imágenes térmicas, detección multiespectral y soluciones de seguridad basadas en IA. Seguiremos ofreciendo a nuestros clientes en todo el mundo productos inteligentes, eficientes y fiables».

Durante el último año, Raythink ha consolidado su presencia en el sector de la seguridad y otros ámbitos, con soluciones aplicadas en la industria inteligente, robótica inteligente, imagen óptica de gases, seguridad contra incendios, nuevas energías, protección ambiental y sanidad. Detrás de estas aplicaciones se encuentra la sólida capacidad de I+D de Raythink, respaldada por su empresa matriz: más de 1.700 profesionales de I+D, nueve centros de I+D a nivel mundial, una inversión anual superior al 19,9% de los ingresos y más de 3.400 derechos de propiedad intelectual.

En 2025, la IA impulsó el crecimiento estructural de la industria de la seguridad global, y Raythink desarrolló algoritmos de IA específicos para cada escenario, junto con plataformas de software personalizadas, ofreciendo soluciones de seguridad integrales, como el VIS-3100 para la prevención de incendios forestales y el VIS-4100 para la monitorización de seguridad en amplias zonas.

A pesar de las fluctuaciones del comercio mundial y las nuevas barreras, Raythink consolidó su presencia internacional mediante la expansión de colaboraciones en Europa, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y América, ofreciendo servicios localizados, respuestas técnicas más rápidas y soluciones a medida. La empresa invita a socios globales a unirse para construir colaboraciones abiertas, resilientes y preparadas para el futuro.

La ética y el cumplimiento normativo en IA representan otro desafío clave. El gerente de producto de Raythink destacó que la termografía protege la privacidad de forma natural al centrarse en los comportamientos en lugar de los datos personales. A medida que las capacidades de la IA crecen y las regulaciones evolucionan, Raythink vislumbra oportunidades para aplicaciones seguras y respetuosas de la privacidad en el sector de la seguridad.

De cara a 2026, Raythink continuará expandiendo las implementaciones basadas en escenarios, mejorando la precisión de la IA y explorando tecnologías innovadoras para ofrecer soluciones de seguridad de última generación que satisfagan las necesidades cambiantes de clientes de seguridad, industriales y urbanos en todo el mundo.

Si desea más información

Email: [email protected]

Página web: https://www.raythink-tech.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2825679/20251118_092940.jpg