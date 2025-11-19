Raythink se hisse dans le Top 10 du classement Security 50 2025, proposant des solutions de sécurité plus intelligentes et plus sûres

YANTAI, Chine, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology annonce aujourd'hui sa 9e place dans le classement Security 50 2025 d'a&s, l'une des listes annuelles les plus prestigieuses au monde, qui met en avant les principaux fabricants d'équipements de sécurité. En tant que pionnier de l'imagerie thermique, Raythink s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients grâce à des avancées technologiques, à repousser sans cesse les limites de la perception humaine et à permettre à l'homme de découvrir la beauté du monde à travers des perspectives multidimensionnelles.

Raythink has been ranked 9th in the 2025 a&s Security 50

« Le fait de figurer dans le top 10 mondial est une reconnaissance du travail accompli jusqu'à présent, mais aussi un tout nouveau départ », a déclaré Jin Cong, chef de produit chez Raythink. « Ce classement reflète notre engagement en faveur d'une innovation de rupture en matière d'imagerie thermique, de détection multispectrale et de solutions de sécurité pilotées par l'IA. Nous continuerons à offrir à nos clients du monde entier des produits intelligents, efficaces et fiables. »

Au cours de l'année écoulée, Raythink a renforcé sa présence dans le secteur de la sécurité et au-delà, avec des solutions appliquées dans l'industrie intelligente, la robotique intelligente, l'imagerie optique des gaz, la sécurité incendie, les énergies nouvelles, la protection de l'environnement et les soins de santé. Derrière ces applications se cache la forte capacité de R&D de Raythink, soutenue par sa société mère : Plus de 1 700 personnes travaillant dans la recherche et développement, neuf centres mondiaux de recherche et développement, des investissements annuels représentant plus de 19,9 % du chiffre d'affaires et plus de 3 400 droits de propriété intellectuelle.

En 2025, l'IA a stimulé la croissance structurelle de l'industrie mondiale de la sécurité, et Raythink a fait progresser des algorithmes d'IA spécifiques à des scénarios ainsi que des plates-formes logicielles sur mesure, offrant des solutions de sécurité complètes, notamment le VIS-3100 pour la prévention des incendies de forêt et le VIS-4100 pour la surveillance de la sécurité sur de vastes zones.

Malgré les fluctuations du commerce mondial et les nouvelles barrières, Raythink a renforcé son empreinte internationale en étendant ses collaborations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Amérique, offrant des services localisés, des réponses techniques plus rapides et des solutions sur mesure. L'entreprise invite les partenaires mondiaux à participer à la mise en place de collaborations ouvertes, résilientes et prêtes pour l'avenir.

L'éthique et la conformité de l'IA constituent un autre défi majeur. Le chef de produit de Raythink a souligné que l'imagerie thermique protège naturellement la vie privée en se concentrant sur les comportements plutôt que sur des détails personnels. À mesure que les capacités de l'IA se développent et que les réglementations évoluent, Raythink entrevoit des opportunités pour des applications sécurisées et respectueuses de la vie privée dans le secteur de la sécurité.

À l'horizon 2026, Raythink continuera d'étendre les déploiements basés sur des scénarios, d'améliorer la précision de l'IA et d'explorer des technologies innovantes pour fournir des solutions de sécurité de nouvelle génération qui répondent aux besoins en constante évolution des clients des secteurs de la sécurité, de l'industrie et de l'urbanisme dans le monde entier.

Pour plus d'informations

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2825679/20251118_092940.jpg