Raythink bringt die neue EX10-Serie auf den Markt: Professionelle tragbare Wärmebildkamera für 169 US-Dollar erhältlich

YANTAI, China, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology hat am vergangenen Freitag auf einer weltweiten Veranstaltung seine neue Serie tragbarer Wärmebildkameras vorgestellt und zwei Modelle eingeführt: die Standard-EX10 sowie die funktionsreiche EX10 Pro. Mit einem Preis ab 169 US-Dollar in Europa soll die Serie Wärmebildtechnik in Profiqualität auch Alltagsnutzern zugänglich machen, indem sie die Einstiegshürde deutlich senkt.

EXpeditious, EXtended, EXceptional-Raythink EX10 Series Handheld Thermal Camera

Mit einer KI-Superauflösung von 320 × 240, besonders langer Akkulaufzeit sowie intelligenter Konnektivität in einem leichten, ergonomischen Design bieten die neuen Geräte eine Leistung, die in ihrer Preisklasse zu den führenden zählt und sogar mit Produkten höherer Kategorien konkurriert.

Im Vergleich zu anderen Wärmebildkameras der Einstiegsklasse bietet die EX10-Serie eine Reihe bedeutender Vorteile:

• Siehe weitere Details:

Die EX10 bietet eine Infrarotauflösung von 160 × 120 – höher als die meisten Einsteigermodelle – und verwendet eine KI-Echtzeit-Superauflösung, um eine effektive Auflösung von 320 × 240 zu erreichen. Die EX10 Pro verfügt zusätzlich über eine 2-MP-Kamera für sichtbares Licht. Mit einer thermischen Empfindlichkeit von 40 mK liefert die EX10 ein schärferes Bild, mit dem Nutzer verborgene Probleme in Gebäuden, HLK-Systemen und bei der Autoreparatur schnell erkennen können.

• Effizientere Inspektionen:

Die EX10 Pro verfügt über einen eingebauten Laserpointer zur präzisen Markierung von Lecks, Hotspots und anderen Problembereichen. Mit UVC- und WiFi-Konnektivität können Nutzer Wärmebilder in Echtzeit an einen Computer ausgeben oder drahtlos an mobile Geräte übertragen. Dies ermöglicht eine Remote-Zusammenarbeit in Echtzeit sowie eine schnellere Berichterstellung.

• Präzisere Wärmeanalyse:

Die tragbare Wärmebildkamera der EX10-Serie deckt einen weiten Temperaturbereich von – 20 °C bis 550 °C ab und schaltet automatisch zwischen Niedrig- und Hochtemperaturmodus um. Sie unterstützt Mehrpunktmessungen – drei anpassbare Punkte bei der EX10 sowie sechs bei der EX10 Pro – und erfüllt damit auch anspruchsvollere Prüfanforderungen. In Verbindung mit der Software TI Studio von Raythink können Nutzer professionelle Analysen durchführen und mühelos detaillierte Berichte erstellen.

• Langlebiger:

Mit einem Gewicht von nur 257 g (EX10) bzw. 265 g (EX10 Pro) sind beide Modelle leichter als eine Getränkedose und für eine komfortable Langzeitnutzung ausgelegt. Mit einer Akkulaufzeit von mehr als 10 Stunden, Schutzart IP54 sowie Sturzfestigkeit aus 2 m Höhe ist die EX10-Serie für den täglichen Einsatz bei Inspektionen zu Hause ausgelegt.

Mit ihrer Kombination aus fortschrittlicher Bildgebungstechnologie, intuitivem Design und robuster Haltbarkeit setzt die EX10-Serie neue Maßstäbe für tragbare Wärmebildkameras. Ob für Hausinspektionen, Gebäudediagnosen, HLK-Wartung oder Autoreparaturen, Raythinks EX10 Serie ermöglicht Nutzern, schneller zu arbeiten, fundiertere Entscheidungen zu treffen sowie mit Leichtigkeit professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Für weitere Informationen erhalten Sie per

E-Mail an: [email protected]

oder auf der Website: https://www.raythink-tech.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2830427/EXpeditious_EXtended_EXceptional_Raythink_EX10_Series_Handheld_Thermal_Camera.jpg