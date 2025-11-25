Raythink lance la nouvelle série EX10 : 169 dollars pour une caméra thermique portable de qualité professionnelle

YANTAI, Chine, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology vient de dévoiler sa nouvelle série de caméras thermiques portables lors d'un événement de lancement mondial vendredi dernier, en présentant deux modèles : l'EX10 standard et l'EX10 Pro avec de multiples fonctionnalités. Proposée à partir de 169 dollars en Europe, la série est conçue pour rendre l'imagerie thermique de qualité professionnelle accessible aux utilisateurs quotidiens en abaissant considérablement la barrière d'entrée.

EXpeditious, EXtended, EXceptional-Raythink EX10 Series Handheld Thermal Camera

Avec une super résolution de 320×240 IA, une autonomie de batterie ultra longue et une connectivité intelligente dans un design léger et ergonomique, les nouveaux appareils offrent des performances qui non seulement sont supérieures à leur catégorie de prix, mais qui rivalisent même avec des produits de catégorie supérieure.

Par rapport aux autres caméras thermiques d'entrée de gamme, la série EX10 offre une série d'avantages significatifs：

• Découvrez la caméra plus en détail :

L'EX10 offre une résolution infrarouge de 160×120, supérieure à celle de la plupart des modèles d'entrée de gamme, et utilise la super résolution IA en temps réel pour obtenir une clarté de 320×240. L'EX10 Pro ajoute une caméra à lumière visible de 2 Mpixels. Avec une sensibilité thermique de 40 mK, l'EX10 fournit une imagerie plus nette qui aide les utilisateurs à repérer rapidement les problèmes cachés dans les bâtiments, les systèmes CVC et les réparations automobiles.

• Des inspections plus efficaces :

L'EX10 Pro comprend un pointeur laser intégré pour marquer avec précision les fuites, les points chauds et autres zones problématiques. Grâce à la connectivité UVC et WiFi, les utilisateurs peuvent envoyer des images thermiques en temps réel à un ordinateur ou les transmettre sans fil à des appareils mobiles. Ces fonctionnalités permettent une collaboration à distance en temps réel et une création de rapports accélérée.

• Analyse thermique plus précise :

Couvrant une large gamme thermique allant de -20°C à 550°C, la caméra thermique portable de la série EX10 passe automatiquement du mode basse température au mode haute température. Elle prend en charge les mesures multipoints - trois points personnalisables sur l'EX10 et six sur l'EX10 Pro - pour répondre à des besoins d'inspection plus avancés. Associé au logiciel TI Studio de Raythink, les utilisateurs peuvent effectuer des analyses professionnelles et générer des rapports détaillés en toute simplicité.

• Plus durable :

Avec un poids de 257 g (EX10) et 265 g (EX10 Pro), les deux modèles sont plus légers qu'une canette de soda et sont conçus pour une utilisation confortable à long terme. Avec plus de dix heures d'autonomie, une protection IP54 et une résistance aux chutes de deux mètres, la série EX10 est conçue pour durer lors des inspections à domicile quotidiennes.

Grâce à la combinaison d'une technologie d'imagerie avancée, d'une conception intuitive et d'une durabilité robuste, la série EX10 établit une nouvelle référence en matière de caméra thermique portable. Qu'il s'agisse d'inspections de maisons, de diagnostics de bâtiments, de maintenance CVC ou de réparation automobile, la série EX10 de Raythink permet aux utilisateurs de travailler plus rapidement, de prendre des décisions plus éclairées et d'obtenir des résultats de qualité professionnelle en toute simplicité.

