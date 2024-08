Raytron améliore la technologie mondiale d'imagerie infrarouge grâce à 15 ans d'innovation

YANTAI, Chine, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, l'intégration de composants plus petits et plus avancés dans diverses applications est devenue de plus en plus vitale dans la technologie IR . Créée en 2009, Raytron Technology Co., Ltd. a été à l'avant-garde de cette évolution, repoussant constamment les limites de l'innovation dans le domaine de l'infrarouge. Depuis ses débuts il y a 15 ans avec quelques dizaines d'employés, Raytron est devenue une entreprise florissante comptant plus de 2 000 employés, dont plus de la moitié se consacre à la recherche et au développement. Cette croissance reflète l'engagement inébranlable de Raytron en faveur du progrès technologique.

Raytron a réalisé des avancées significatives. En 2021, l'entreprise a lancé le détecteur à plan focal infrarouge non refroidi à l'oxyde de vanadium de 8μm 1920×1080, une avancée majeure dans la technologie d'imagerie infrarouge mondiale. Forte de ce succès, Raytron a élargi son champ d'action à la détection multidimensionnelle en 2022, mettant sur le marché des puces de détection, des modules de base et des unités pour l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), développés de manière indépendante. En 2023, l'entreprise a encore enrichi sa gamme de produits avec l'introduction des détecteurs SWIR InGaAs de 15μm 1280×1024 et 12,5μm 1024×1, qui ont considérablement amélioré les capacités de détection infrarouge.

M. Lee, ingénieur senior chez Raytron, partage la vision avant-gardiste de l'entreprise : "Chez Raytron, nous ne pensons pas à la technologie uniquement en termes d'industries spécifiques ; nous la voyons comme un outil puissant pour un progrès sociétal plus large." Il explique comment cette vision se concrétise dans divers domaines, tels que la santé, où le produit d'imagerie thermique infrarouge de Raytron d'une résolution de 12μm 1280 a aidé des chirurgies cérébrales complexes en permettant aux chirurgiens de travailler avec une plus grande précision et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. La technologie infrarouge de Raytron joue également un rôle crucial dans la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, notamment dans les applications d'audit énergétique des bâtiments et de détection des fuites de gaz dans l'industrie. "Ces innovations permettent non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de contribuer à un monde plus durable", ajoute le Dr Lee.

Au cours des 15 dernières années, Raytron a continué d'explorer dans les domaines des technologies infrarouges, micro-ondes et laser, offrant des solutions complètes telles que les puces MEMS, les puces de processeur ASIC et les systèmes d'imagerie infrarouge. Ces produits sont largement utilisés dans des domaines tels que la vision nocturne, l'IA, la conduite autonome et la robotique intelligente.

Tournée vers l'avenir, Raytron est déterminée à laisser son nom dans l'histoire de la technologie. Grâce aux progrès technologiques, Raytron aspire à étendre constamment les capacités de perception de l'homme, permettant aux humains de découvrir la beauté du monde dans d'autres dimensions.

