Raytron fördert die globale Infrarot-Bildgebungstechnologie durch 15 Jahre Innovation

YANTAI, China, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren ist die Integration kleinerer, fortschrittlicherer Komponenten in verschiedene Anwendungen in der IR-Technologie immer wichtiger geworden. Raytron Technology Co. Ltd. wurde 2009 gegründet und steht an der Spitze dieser Entwicklung, indem es die Grenzen der Innovation im Infrarotbereich immer weiter verschiebt. Seit den Anfängen vor 15 Jahren mit ein paar Dutzend Mitarbeitenden hat sich Raytron zu einem florierenden Unternehmen mit über 2.000 Mitarbeitenden entwickelt, von denen mehr als die Hälfte in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Dieses Wachstum spiegelt das unermüdliche Engagement von Raytron für den technologischen Fortschritt wider.

Raytron hat bedeutende Durchbrüche erzielt. Im Jahr 2021 brachte das Unternehmen den ungekühlten 8μm-Vanadiumoxid-Infrarot-Focal-Plane-Detektor (1920×1080) auf den Markt, der einen großen Fortschritt in der weltweiten Infrarot-Bildgebungstechnologie darstellt. Aufbauend auf diesem Erfolg weitete Raytron im Jahr 2022 seinen Fokus auf die mehrdimensionale Sensorik aus und brachte unabhängig entwickelte SWIR-Detektorchips, Kernmodule und Einheiten auf den Markt. Im Jahr 2023 erweiterte das Unternehmen seine Produktlinie mit der Einführung der 15μm 1280×1024 und 12,5μm 1024×1 InGaAs SWIR-Detektoren, die die Infrarot-Detektionsfähigkeiten erheblich verbesserten.

Dr. Lee, ein leitender Ingenieur bei Raytron, teilt die zukunftsweisende Vision des Unternehmens: „Bei Raytron denken wir über Technologie nicht nur in Bezug auf bestimmte Branchen nach, sondern sehen sie als leistungsfähiges Werkzeug für einen breiteren gesellschaftlichen Fortschritt." Er erklärt, wie diese Vision in verschiedenen Bereichen umgesetzt wird, z. B. im Gesundheitswesen, wo Raytrons 12μm-Wärmebildprodukt mit 1280er-Auflösung komplexe Gehirnoperationen unterstützt, indem es Chirurgen ermöglicht, präziser zu arbeiten und bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Die Infrarottechnologie von Raytron spielt auch bei der Energieeinsparung und im Umweltschutz eine entscheidende Rolle, z. B. bei der Energieprüfung von Gebäuden und der Erkennung von Gaslecks in der Industrie. „Diese Innovationen sparen nicht nur Energie, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren Welt bei", ergänzt Dr. Lee.

In den vergangenen 15 Jahren hat Raytron die Bereiche Infrarot-, Mikrowellen- und Lasertechnologien weiter erforscht und bietet umfassende Lösungen wie MEMS-Chips, ASIC-Prozessorchips und Infrarot-Bildgebungssysteme an. Diese Produkte finden breite Anwendung in Bereichen wie Nachtsicht, KI, autonomes Fahren und intelligente Robotik.

Mit Blick auf die Zukunft ist Raytron entschlossen, seinen Namen in der Geschichte der Technologie zu hinterlassen. Mit dem technologischen Fortschritt strebt Raytron danach, die menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten ständig zu erweitern und es den Menschen zu ermöglichen, die Schönheit der Welt in mehr Dimensionen zu entdecken.

