Raytron dévoile une solution révolutionnaire d'imagerie thermique 24/7 pour la détection ininterrompue des incendies de forêt

YANTAI, Chine, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les saisons sèches et venteuses augmentent considérablement le risque d'incendies de forêt dévastateurs. Des événements catastrophiques récents, tels que les feux de brousse australiens et les incendies de Californie, ont causé d'immenses pertes financières, des dommages écologiques irréparables et des émissions massives de CO2 qui accélèrent le changement climatique. Raytron, leader dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, a dévoilé une série de caméras thermiques haute performance, offrant une solution en continu e pour la prévention proactive des incendies dans les saisons à haut risque.

La caméra à double spectre assure la vigilance de jour comme de nuit

La caméra PTZ à double spectre de Raytron est conçue pour une sécurité permanente, en intégrant la lumière visible et la technologie thermique infrarouge. Pendant la journée, la caméra à lumière visible détecte efficacement les panaches de fumée. Lorsque la lumière est faible ou que l'obscurité tombe, la caméra thermique infrarouge prend le relais. Elle détecte de minuscules anomalies thermiques, localisant avec précision les sources de chaleur potentielles, même dans la phase initiale de combustion lente. Surtout, lorsque la fumée épaisse empêche les caméras à lumière visible de fonctionner correctement en raison de la diffusion lumineuse, le capteur infrarouge longue portée (8–14 µm) peut traverser la fumée pour offrir une image nette et fiable.

Une imagerie thermique haute résolution pour une couverture plus large et une détection plus précoce

L'un des principaux avantages de la solution thermique de Raytron est sa résolution ultra-élevée (1 280 × 1 024). Le passage d'une résolution de 640 × 512 à 1 280 × 1 024 n'est pas seulement synonyme d'images plus claires, mais aussi d'efficacité tactique. Pour la même distance focale, le champ de vision est quadruplé, ce qui permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer des patrouilles dans toute la zone. En outre, la caméra thermique de Raytron présente une sensibilité exceptionnelle, puisqu'elle est capable de détecter des changements de température de seulement 1,5 pixel à grande distance, permettant ainsi de donner l'alerte avant que l'incendie ne se propage.

La caméra thermique infrarouge de Raytron offre une sécurité optimale en toutes conditions

La caméra thermique LWIR de Raytron permet une surveillance rapide, précise et ininterrompue dans diverses zones géographiques.

Pour les plaines : les caméras panoramiques de la série Silent-W peuvent effectuer un balayage de 360° toutes les deux secondes, offrant ainsi une portée de surveillance étendue allant jusqu'à 10 kilomètres.

Pour les montagnes : la caméra thermique PC5 augmente la portée de détection jusqu'à 20 kilomètres et prend en charge les itinéraires de patrouille personnalisés, ce qui améliore considérablement l'efficacité des inspections sur les terrains difficiles.

Dans une zone publique de forêts et de prairies du nord-ouest de la Chine, le département forestier local a déployé des caméras PTZ et dômes haute définition à double spectre de Raytron. Ce système intégré a permis de mettre en place un réseau de surveillance fluide couvrant plusieurs distances. En cas de détection d'un incendie, le système déclenche une alarme automatique, suivie d'une vérification immédiate par des drones commerciaux télécommandés. Cela permet d'établir un solide système de gestion en boucle fermée de type « surveiller-alerter-vérifier ».

