Raytron pronostica tendencias clave en termografía infrarroja para 2025-2028

YANTAI, China, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el mercado global de sensores infrarrojos se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 %, alcanzando una estimación de 10.000 millones de unidades para 2030 (Yole Group), la industria de la termografía se encuentra en un punto crucial. Con más de una década de innovación, Raytron, empresa innovadora mundialmente reconocida en termografía infrarroja, ha presentado su última generación de módulos térmicos sin refrigeración, que incorporan el primer sensor infrarrojo sin refrigeración de 8µm del mundo. Este avance marca un paso decisivo para que la termografía de alto rendimiento sea más accesible, compacta y económicamente viable.

Píxeles más pequeños, mayor impacto: cómo la miniaturización impulsa el futuro de la termografía

La tecnología térmica infrarroja avanza rápidamente gracias a píxeles más pequeños, mayor resolución y mayor asequibilidad. Con la reducción del tamaño de píxel de 35 μm a 6 μm, la claridad de imagen y la resolución espacial han dado un gran salto. Esta miniaturización ofrece tres ventajas clave adicionales. En primer lugar, el número de matrices por oblea aumenta casi un 200 %, lo que reduce drásticamente los costes y permite un módulo de imagen térmica realmente rentable. En segundo lugar, la menor distancia entre píxeles requiere una óptica más pequeña, lo que resulta en un diseño ultraligero. Por último, la integración mejorada permite que este núcleo de imagen térmica de alta definición se integre en aplicaciones con limitaciones de espacio, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la electrónica de consumo, lo que allana el camino para una implementación más amplia.

De los ADAS a la visión nocturna en exteriores: la termografía está transformando las industrias

Los módulos térmicos infrarrojos no refrigerados ya están impulsando la innovación en los sectores de la automoción, la industria, la medicina y el consumo:

Automoción y ADAS : capaces de ver a través de la niebla, el polvo y el resplandor, los sensores térmicos infrarrojos de Raytron mejoran la detección de peatones y animales, llenando los vacíos de percepción críticos que dejan las cámaras y el lidar en condiciones difíciles.

: capaces de ver a través de la niebla, el polvo y el resplandor, los sensores térmicos infrarrojos de Raytron mejoran la detección de peatones y animales, llenando los vacíos de percepción críticos que dejan las cámaras y el lidar en condiciones difíciles. Inspección industrial: al monitorear la distribución térmica en equipos e instalaciones, estos núcleos de imágenes térmicas ayudan a identificar fallos de forma temprana. Al integrarse con drones comerciales o robótica, permiten la inspección continua sin personal, lo que reduce la mano de obra y mejora la seguridad.

al monitorear la distribución térmica en equipos e instalaciones, estos núcleos de imágenes térmicas ayudan a identificar fallos de forma temprana. Al integrarse con drones comerciales o robótica, permiten la inspección continua sin personal, lo que reduce la mano de obra y mejora la seguridad. Detección médica y de salud: al ofrecer un mapeo de temperatura sin contacto y sin radiación, el sensor térmico LWIR admite aplicaciones seguras y eficientes de detección masiva y monitoreo de salud.

al ofrecer un mapeo de temperatura sin contacto y sin radiación, el sensor térmico LWIR admite aplicaciones seguras y eficientes de detección masiva y monitoreo de salud. Visión nocturna al aire libre: con la capacidad de "ver" en la oscuridad total y a través de obstáculos, estos módulos térmicos de bajo consumo de energía son ideales para sistemas portátiles y para llevar utilizados en seguridad, aventura y caza.

De cara al futuro, la convergencia de sensores infrarrojos miniaturizados e IA abrirá nuevas posibilidades, desde la investigación científica hasta los robots autónomos, creando un ecosistema interconectado de visión térmica.

