Raytron prévoit les tendances clés de l'imagerie thermique infrarouge pour la période 2025-2028

YANTAI, Chine, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le marché mondial des capteurs infrarouges se développe à un taux de croissance annuel composé de 6,8 % pour atteindre le nombre estimé de 10 milliards d'unités d'ici 2030 (Yole Group), l'industrie de l'imagerie thermique se trouve à un point charnière. S'appuyant sur plus d'une décennie d'innovation, Raytron, innovateur mondialement reconnu dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, a dévoilé sa dernière génération de modules thermiques non refroidis dotés du premier capteur infrarouge non refroidi de 8 μm au monde. Cette avancée marque un pas décisif pour rendre l'imagerie thermique haute performance accessible, compacte et économiquement viable.

Des pixels plus petits, un impact plus large : la miniaturisation, moteur de l'avenir de l'imagerie thermique

La technologie thermique infrarouge progresse rapidement grâce à des pixels plus petits, à une résolution plus élevée et à des prix plus abordables. La taille des pixels étant passée de 35 μm à 6 μm, la clarté de l'image et la résolution spatiale ont fait un grand bond en avant. Cette miniaturisation offre trois autres avantages clés. Tout d'abord, le nombre de puces par plaquette augmente de près de 200 %, ce qui réduit considérablement les coûts et permet d'obtenir un module d'imagerie thermique vraiment économique. Deuxièmement, le pas de pixel plus petit nécessite des optiques plus petites, ce qui se traduit par une conception ultralégère. Enfin, l'intégration renforcée permet d'intégrer ce noyau d'imagerie thermique HD dans des applications à espace limité, telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et l'électronique grand public, ce qui ouvre la voie à un déploiement plus large.

Des systèmes ADAS à la vision nocturne en extérieur : l'imagerie thermique transforme les industries

Les modules thermiques infrarouges non refroidis accélèrent déjà l'innovation dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, de la médecine et de la consommation :

Automobile et ADAS : Capables de voir à travers le brouillard, la poussière et l'éblouissement, les capteurs thermiques infrarouges de Raytron améliorent la détection des piétons et des animaux, comblant ainsi les lacunes de perception critiques laissées par les caméras et les LiDAR dans des conditions difficiles.

: Capables de voir à travers le brouillard, la poussière et l'éblouissement, les capteurs thermiques infrarouges de Raytron améliorent la détection des piétons et des animaux, comblant ainsi les lacunes de perception critiques laissées par les caméras et les LiDAR dans des conditions difficiles. Inspection industrielle : En surveillant la distribution thermique dans les équipements et les installations, ces cœurs de caméra thermique aident à détecter précocement les défaillances. Intégrés à des drones commerciaux ou à la robotique, ils permettent une inspection continue sans personnel, réduisant la main-d'œuvre et renforçant la sécurité.

: En surveillant la distribution thermique dans les équipements et les installations, ces cœurs de caméra thermique aident à détecter précocement les défaillances. Intégrés à des drones commerciaux ou à la robotique, ils permettent une inspection continue sans personnel, réduisant la main-d'œuvre et renforçant la sécurité. Dépistage médical et de santé : Offrant une cartographie de la température sans contact et sans rayonnement, le capteur thermique LWIR permet des applications sûres et performantes pour le dépistage de masse et le suivi de la santé.

: Offrant une cartographie de la température sans contact et sans rayonnement, le capteur thermique LWIR permet des applications sûres et performantes pour le dépistage de masse et le suivi de la santé. Vision nocturne extérieure : Capables de "voir" dans l'obscurité totale et à travers les obscurcissants, ces modules thermiques à faible consommation d'énergie sont idéaux pour les systèmes portables et à main utilisés dans les domaines de la sécurité, de l'aventure et de la chasse.

À l'avenir, la convergence des capteurs infrarouges miniaturisés et de l'intelligence artificielle ouvrira de nouvelles perspectives, de la recherche scientifique aux robots autonomes, créant un écosystème interconnecté de vision thermique.

