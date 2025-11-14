Raytron s'associe à Zeekr pour lancer le premier système automatique de freinage d'urgence thermique au monde

YANTAI, Chine, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la pression réglementaire mondiale s'intensifie pour les normes de système automatique de freinage d'urgence (AEB) dans les voitures et les camions légers. Raytron, leader mondial de l'imagerie thermique infrarouge, s'est associé à Zeekr, filiale de Geely. Ensemble, les deux sociétés introduisent le premier système d'AEB thermique au monde dans le système G-Pilot H9 de la Zeekr 9X. Cette intégration fait passer l'imagerie thermique de la simple « perception » et « alerte » à un composant essentiel pour la prise de décision et l'intervention actives dans les véhicules intelligents.

Quelle est la différence entre l'AEB traditionnelle et l'AEB thermique ?

Les systèmes AEB traditionnels utilisent principalement des caméras à lumière visible et des radars pour calculer la distance des obstacles et déclencher le freinage. L'AEB thermique intègre une caméra thermique infrarouge qui comble les lacunes des capteurs conventionnels dans les conditions difficiles :

Nuit et faible luminosité : les phares traditionnels fournissent un éclairage d'environ 100 à 150 mètres, tandis que la caméra thermique pour voiture de Raytron peut détecter des objets jusqu'à 300 mètres de distance la nuit. Le système prolonge le temps de réaction crucial des conducteurs, en particulier sur les autoroutes non éclairées et les routes de campagne.

: les phares traditionnels fournissent un éclairage d'environ 100 à 150 mètres, tandis que la caméra thermique pour voiture de Raytron peut détecter des objets jusqu'à 300 mètres de distance la nuit. Le système prolonge le temps de réaction crucial des conducteurs, en particulier sur les autoroutes non éclairées et les routes de campagne. Fort éblouissement : contrairement à l'œil humain et aux caméras visibles, l'imagerie thermique est insensible à l'éblouissement des phares, ce qui permet d'éviter l'aveuglement momentané du conducteur.

: contrairement à l'œil humain et aux caméras visibles, l'imagerie thermique est insensible à l'éblouissement des phares, ce qui permet d'éviter l'aveuglement momentané du conducteur. Conditions météorologiques défavorables : les performances du LiDAR (détection et mesure de distance par onde lumineuse) sont fortement dégradées par le brouillard épais et la poussière en raison de la diffusion. Grâce à sa forte capacité de pénétration, l'imagerie thermique peut voir à travers le brouillard et la poussière, ce qui garantit une qualité d'image fiable par mauvais temps.

les performances du LiDAR (détection et mesure de distance par onde lumineuse) sont fortement dégradées par le brouillard épais et la poussière en raison de la diffusion. Grâce à sa forte capacité de pénétration, l'imagerie thermique peut voir à travers le brouillard et la poussière, ce qui garantit une qualité d'image fiable par mauvais temps. Détection de l'être vivant : les caméras infrarouges détectent les signatures thermiques, ce qui leur confère une précision unique dans la détection des objets vivants. Elles sont capables d'identifier avec précision les piétons portant des vêtements sombres, les cyclistes et les animaux (tels que les cerfs ou les sangliers) qui peuvent soudainement s'engager sur la chaussée.

Le Horus 640D de Raytron active le premier AEB thermique au monde

Le module de caméra thermique Horus 640D de Raytron a été intégré avec succès dans le SUV Zeekr 9X afin de fournir une perception par tous les temps pour son système AEB. Le module intègre le détecteur infrarouge non refroidi exclusif de Raytron, la puce de traitement d'image infrarouge de nouvelle génération de la série Falcon et des algorithmes de traitement d'image à la pointe du secteur. Cette intégration offre des avantages significatifs en termes de fiabilité, de coût, de performance, de facteur de forme et de consommation d'énergie. Sa taille compacte (32,5×60,5×43 mm) permet un montage flexible dans les espaces restreints des véhicules, tels que la calandre, ce qui est essentiel pour la production de masse des équipementiers. À ce jour, les modules thermiques automobiles de Raytron ont alimenté plus de 20 modèles de véhicules dans le cadre de partenariats avec 15 constructeurs automobiles, allant des voitures particulières aux véhicules commerciaux et des véhicules à conduite assistée aux véhicules autonomes.

Pour plus d'informations

E-mail : [email protected]

Site web : https://en.raytrontek.com

LinkedIn : Raytron Technology Co., Ltd.