ReadyWise annonce soutenir les enfants d'Ukraine en proposant des dons alimentaires

LONDRES, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise, le principal fabriquant d'approvisionnement alimentaire d'urgence aux États-Unis et au Royaume-Uni, ReadyWise UK aide désormais l'association Kiev Kids à soutenir les enfants d'Ukraine affectés par l'horrible guerre. La guerre russe contre l'Ukraine a plongé de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées et les mères avec enfants, dans une profonde pauvreté et dans un combat pour l'accès à la nourriture. Vous pouvez faire des dons alimentaires directement aux enfants d'Ukraine en achetant un panier alimentaire sur www.readywise.co.uk et en ajoutant le code KIEVKIDS lors du paiement. L'association Kiev Kids soutient le peuple ukrainien au plus près du front en leur fournissant les ressources les plus importantes : alimentation, médicaments et vêtements.

ReadyWise Announces Support for kids in Ukraine with Food Donations Sunshine Logo

"ReadyWise UK facilite le soutien direct et significatif aux personnes touchées par la guerre, a déclaré le directeur de ReadyWise pour l'Europe, Kim Berknov. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur pour ceux qui souffrent dès maintenant en faisant don d'aliments de longue conservation."

Obtenez une réduction de 5 % pour l'achat d'un panier alimentaire unique et d'une réduction de 10 % pour l'achat de deux paniers ou plus. Achetez un ou plusieurs paniers sur le site et ReadyWise expédiera directement votre don à l'association Kiev Kids. Il est parfois difficile d'imaginer vivre sans nourriture et sans eau dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est ce que les enfants d'Ukraine vivent au quotidien. Le manque d'électricité et de chauffage rend la situation encore plus difficile.

Des raids aériens répétés rendent également nécessaire l'approvisionnement en eau et en nourriture des abris antiaériens. ReadyWise est la solution parfaite parce que les repas proposés ne nécessitent que de l'eau pour être recomposés et n'ont pas besoin d'être réfrigérés; ils sont donc entièrement à l'épreuve des catastrophes. Les paniers contiennent de 60 à 120 portions, donc même en achetant un seul panier, vous pouvez largement faire la différence en cas d'urgence. Les paniers ReadyWise sont des kits de survie essentiels et durables, dont la durée de conservation peut aller jusqu'à 25 ans.

Profitez de cette occasion pour donner et vous préparer, vous et votre famille, à ce qui nous attend en 2023. En 2022, nous avons connu certains des pires bouleversements, notamment des incendies dévastateurs, des tempêtes, des crues soudaines, des sécheresses et des conditions météorologiques hivernales extrêmes. L'objectif de ReadyWise est d'aider des millions de foyers à se préparer avec cette solution alimentaire pratique.

Pour en savoir plus sur l'association Kiev Kids, rendez-vous sur : https://www.kievkids.ch/sunshine . Pour en savoir plus sur ReadyWise UK, rendez-vous sur : https://readywise.co.uk/ .

À propos de ReadyWise: Basé à Salt Lake City, dans l'Utah, ReadyWise est un leader en approvisionnement alimentaire d'urgence. ReadyWise aide ses clients à se préparer en produisant des repas lyophilisés et déshydratés qui peuvent se conserver jusqu'à 25 ans. Pour en savoir plus sur toute la gamme de produits ReadyWise, rendez-vous sur www.ReadyWise.Co.Uk ou sur www.ReadyWise.Com.

