Realty ONE Group abre nuevas oficinas a un ritmo récord en el segundo trimestre

LAS VEGAS, 8 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna orientada a objetivos específicos y una de las franquicias de más rápido crecimiento en la actualidad, está registrando un crecimiento extraordinario en el primer semestre de 2021, con un volumen de ventas de casi el 100 % del que tuvo el año pasado y la inauguración de nuevas oficinas a un ritmo récord, un aumento de casi el 200 % solo en el segundo trimestre del año.

"Hemos invertido fuertemente para asegurarnos de poder abrir oficinas nuevas rápidamente y que estén listas para impulsar el éxito de nuestros corredores/propietarios y de nuestros profesionales inmobiliarios de Realty ONE Group", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Y es sobre su éxito que toda la industria habla y que impulsa nuestro crecimiento sustancial, alimenta nuestra COOLTURA y abre nuevas puertas para tantas personas dentro de Realty ONE Group como en las comunidades de todo el mundo".

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, señala también que las transacciones aumentaron un 61 % en el segundo trimestre (54 % interanual), y los nuevos profesionales inmobiliarios aumentaron un 25 % con respecto al año anterior, y 3.336 se incorporaron a Realty ONE Group este año. La empresa también ha vendido 46 nuevas franquicias este año, y en los últimos meses anunció que también tendrá presencia en Singapur y España.

"Más que solo las cifras, es que seguimos encontrando los socios comerciales correctos que creen en nuestro modelo de negocio, marca y COOLTURA, y juntos, solo estamos fortaleciendo nuestra red global", afirmó Vinnie Tracey, presidenta de Realty ONE Group.

UNBrokerage cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y acaba de anunciar que vendió los derechos de franquicia a Singapur. Como señal de su popularidad y crecimiento récord, la empresa fue nombrada como una de las 50 principales franquicias para mujeres por Franchise Business Review y, una vez más, ocupó el primer lugar en la lista de 2021 de Franquicias de más rápido crecimiento a nivel mundial de Entrepreneur al ser la compañía de más rápido crecimiento que ofrece una comisión del 100 %.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida coolture, su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La compañía ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se sitúa dentro del 1 por ciento superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 franquicias inmobiliarias más importantes y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

