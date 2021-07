Realty ONE Group ouvre de nouveaux bureaux à un rythme record au deuxième trimestre

UNBrokerage prévoit une croissance encore plus impressionnante au premier semestre 2021

LAS VEGAS, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui, fait état d'une croissance exceptionnelle au cours du premier semestre 2021, avec un volume de ventes en hausse de près de 100 % par rapport à l'année dernière et de nouveaux bureaux qui ouvrent à un rythme record, en hausse de près de 200 % rien qu'au deuxième trimestre de l'année.

« Nous avons investi de manière significative pour nous assurer que nous pouvons signer de nouveaux bureaux et les ouvrir rapidement et efficacement afin de donner un coup de fouet à nos courtiers-propriétaires et aux professionnels de l'immobilier de Realty ONE Group, » a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group. « Et c'est leur succès qui fait parler du secteur et alimente notre croissance substantielle, nourrit notre COOLTURE et ouvre de nouvelles portes à tant de personnes au sein de Realty ONE Group et dans les communautés du monde entier. »

UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, indique également que le nombre de transactions a augmenté de 61 % au deuxième trimestre (54 % par rapport à l'année précédente) et que les nouveaux professionnels de l'immobilier ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, 3 336 personnes ayant rejoint Realty ONE Group cette année. L'entreprise a également vendu 46 nouvelles franchises cette année, annonçant au cours des derniers mois qu'elle se lancera également à Singapour et en Espagne.

« Plus que les chiffres, c'est le fait que nous continuons à trouver les bons partenaires commerciaux qui croient en notre modèle d'entreprise, notre marque et COOLTURE et, ensemble, nous ne faisons que renforcer notre réseau mondial », a déclaré Vinnie Tracey, président de Realty ONE Group.

UNBrokerage compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 300 bureaux dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. Elle vient d'annoncer qu'elle a vendu les droits de franchise à Singapour et en Espagne. Signe de son attrait et de sa croissance record, l'entreprise a été désignée comme l'une des 50 meilleures franchises pour les femmes par Franchise Business Review et a une fois de plus été désignée comme la première entreprise à croissance rapide rémunérée 100 % à la commission dans le classement des franchises mondiales à croissance rapide d'Entrepreneur en 2021.

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group est venue perturber le secteur en transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « COOLTURE » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien exceptionnel offert à ses professionnels de l'immobilier. L'évolution rapide de l'entreprise lui permet aujourd'hui de compter plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group progresse et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

