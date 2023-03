Realty ONE Group abrirá en Chipre y las Islas Caimán

LAS VEGAS, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientado a objetivos, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a propietarios que expandirán la moderna marca global tanto en Chipre, país de Oriente Medio, como en las Islas Caimán.

Nicolas Christou, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario de Chipre, además de amplias relaciones comerciales en la UE, es el nuevo propietario de Chipre. También cuenta con una importante experiencia en finanzas y consultoría empresarial. El actual propietario de la franquicia de Costa Rica, Sergio E. González, posee ahora también los derechos de franquicia de las Islas Caimán, territorio británico de ultramar. González es un empresario con más de dos décadas en el sector inmobiliario y, tras sólo unos años como propietario de los derechos de Costa Rica, ya ha abierto dos oficinas.

"Estamos perfectamente alineados con Nicolas y Sergio y enormemente agradecidos de añadir su experiencia empresarial e inmobiliaria junto con su pasión para ampliar nuestra huella global", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group.

"Con Realty ONE Group, vamos a añadir un valor significativo no sólo a la industria de bienes inmuebles en Chipre, sino a todos y cada uno de los profesionales individuales, nuestros clientes potenciales y el sector empresarial", dijo Christou que eligió la marca próspera para su formación integral, la ética y los valores, COOLTURE y la tecnología y las herramientas.

"Realty ONE Group me ofrece la oportunidad de ayudar a más profesionales inmobiliarios y ser increíblemente competitivo con un modelo de negocio y una marca que tienen mucho sentido", se cita a González en el anuncio de Costa Rica.

El UNBrokerage como se le conoce en la industria cuenta con más de 18.000 profesionales de bienes inmuebles en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, Singapur y España, además de Chipre y las Islas Caimán.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, divertido coolture, infraestructura tecnológica y apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de EE.UU., Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, España y Singapur. Según REAL Trends, Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país y ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group avanza a pasos agigantados, abriendo puertas no sólo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

