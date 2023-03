REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO NO CHIPRE E NAS ILHAS CAYMAN

LAS VEGAS, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por objetivos e um dos franqueadores de crescimento mais rápido do mundo, vendeu os direitos de franquia para proprietários que expandirão a marca global moderna no país do Oriente Médio de Chipre e nas Ilhas Cayman.

Nicolas Christou, que tem mais de 15 anos de experiência no setor imobiliário do Chipre, juntamente com extensos relacionamentos comerciais na UE, é o novo proprietário do Chipre. Ele também tem uma experiência significativa em consultoria financeira e de negócios. O atual proprietário da franquia da Costa Rica, Sergio E. Gonzalez, agora também possui os direitos de franquia das Ilhas Cayman, um território britânico no exterior. Gonzalez é um empreendedor com mais de duas décadas no setor imobiliário e, após apenas alguns anos de propriedade dos direitos à Costa Rica, já abriu dois escritórios.

"Estamos perfeitamente alinhados com Nicolas e Sergio e extremamente gratos por adicionar a experiência comercial e imobiliária juntamente com a paixão deles em expandir nossa presença global", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group.

"Com o Realty ONE Group, agregaremos valor significativo não apenas ao setor imobiliário em Chipre, mas a todos os profissionais, nossos clientes em potencial e o setor empresarial", disse Christou, que escolheu a marca próspera por seu treinamento abrangente, ética e valores, COOLTURE e tecnologia e ferramentas.

"O Realty ONE Group está me oferecendo uma oportunidade de ajudar mais profissionais do setor imobiliário e de ser incrivelmente competitivo com um modelo de negócios e uma marca que fazem todo o sentido", Gonzalez é citado no anúncio da Costa Rica.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, possui mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, Washington D.C., Porto Rico e agora os países da Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Cingapura e Espanha, além de Chipre e Ilhas Cayman.

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Espanha e Cingapura. O Realty ONE Group está no top 1% do país pela REAL Trends e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está avançando, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

