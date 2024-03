REALTY ONE GROUP ANNONCE DES PROMOTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE

LAGUNA NIGUEL, Californie, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque immobilière moderne axée sur le style de vie, et le franchiseur immobilier à la croissance la plus rapide au monde, annonce de nouvelles promotions de leadership alors qu'il continue d'accélérer sa croissance à plus de 1000 emplacements et plus de 30000 professionnels de l'immobilier à travers le monde.

Annoncé la semaine dernière, Cory Vasquez continuera d'occuper le poste de chef du marketing tout en étant promu coprésident, aux côtés de l'icône de l'industrie, Vinnie Tracey, alors qu'il se prépare pour sa retraite bien méritée dans six mois. David Romero, un nouveau membre de la famille ONE, est promu au poste de chef de la clientèle pour diriger la croissance, le développement des affaires et l'apprentissage, tandis que Kathy Baker, une autre éminente et bien-aimée des vétérans de l'industrie, dirigera les programmes exclusifs de coaching ONE University de l'entreprise en tant que chef des entraîneurs.

"Nous vivons une période extraordinairement excitante pour notre marque mondiale, et je crois fermement que nous avons la meilleure équipe de rêve de leadership dans l'industrie qui nous propulsera dans la prochaine ère de notre croissance et de notre succès", a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International.

"Realty ONE Group International est la réponse pour nos propriétaires de franchise et nos professionnels de l'immobilier pour atteindre un plus grand succès plus rapidement et nous sommes reconnaissants d'avoir des personnes talentueuses dans les bonnes positions pour l'écraser ensemble comme UN," a déclaré Mike Clear , directeur de l'exploitation et directeur financier de Realty ONE Group.

Sarah Johnson promue vice-présidente des ressources humaines

promue vice-présidente des ressources humaines Taylor Somera est promue vice-présidente du marketing et du développement des affaires

est promue vice-présidente du marketing et du développement des affaires Arkadiusz Halaj promu vice-président de la technologie

promu vice-président de la technologie Sevag Sarkissian promu vice-président du marketing numérique

promu vice-président du marketing numérique Daniel Hernandez promu vice-président du soutien international

promu vice-président du soutien international Casey Grier est promu directeur de ONE Support

Ces changements et tous les changements récents positionnent stratégiquement l'UNbrokerage, un franchiseur mondial traditionnel de l'ONU, pour une nouvelle expansion nationale et mondiale en route vers plus de 30000 professionnels de l'immobilier.

Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste de Franchise 500® 2024 très concurrentielle de l'Entrepreneur. La seule marque de style de vie moderne dans l'industrie immobilière avec près de 20 000 professionnels de l'immobilier, dans plus de 400 emplacements dans 49 États américains, Washington D.C. et 20 autres pays et territoires dans le monde.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est la marque de style de vie à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur le but dans l'immobilier dont UN objectif est d'ouvrir des portes à travers le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation a rapidement grandi pour atteindre près de 20000 professionnels de l'immobilier, dans plus de 400 emplacements dans 20 pays et territoires en raison de son modèle immobilier éprouvé, COOLTURE dynamique, coaching commercial exclusif supérieur par ONE University, Un support extraordinaire et sa plateforme technologique propriétaire nommée zONE. Realty ONE Group International a été nommée la marque immobilière numéro UN par Entrepreneur Magazine pour trois années consécutives et continue de se développer, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais pour les professionnels de l'immobilier et les franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .