REALTY ONE GROUP AVANÇA EM 2023, ATRAINDO MAIS PROFISSIONAIS E ABRINDO FILIAIS EM TODO O MUNDO

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e focada em objetivos e UMA das empresas de franquias imobiliárias que mais crescem no mundo, continuou a pintar o globo de ouro no ano passado, apesar das turbulências no mercado imobiliário, abrindo mais franquias em novos mercados nos quatro cantos do planeta.

A empresa de franquias imobiliárias global com sede em Las Vegas fechou mais de 87.000 transações imobiliárias, com casas que somam um valor de mais 33,7 bilhões, em meio a um cenário econômico de incertezas. A empresa também vendeu 81 novas franquias, à medida que o Realty ONE Group continua a buscar parceiros estratégicos e cheios de entusiasmo para expandir sua marca por todo o mundo.

"Nossa extraordinária marca de estilo de vida, baseada no conceito de COOLTURE e no melhor coaching empresarial do setor, nos permite continuar avançando seja qual for o panorama econômico ou do mercado", afirmou Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Nossos profissionais são os melhores do setor porque têm uma mentalidade positiva e lideram com seus corações, é por isso que eles têm sucesso mais rápido."

O UNBrokerage, como o grupo é conhecida no setor, tem mais de 19.000 agentes imobiliários em mais de 400 filiais em 19 países e territórios, tendo recentemente se expandido para o Belize e a Argentina. Embora seu foco seja ajudar compradores e vendedores em todo o mundo, o Realty ONE Group também causa um impacto positivo nas pessoas e em comunidades onde quer que esteja. Em 2023, esse impacto foi sentido por mais de 200.000 vidas, graças às campanhas de voluntariado e doações da sua ONG, a ONE Cares.

O Realty ONE Group também continua a reforçar seus investimentos em educação e treinamento por meio do seu coaching empresarial exclusivo na ONE University (ONE.U), onde os profissionais da empresa realizaram mais de 32.000 cursos ao longo do ano. Eles também aproveitaram a plataforma exclusiva da empresa, a zONE, bem como outras tecnologias que os ajudaram a fazer mais negócios. Esses são apenas alguns dos motivos que fizeram o Realty ONE Group conquistar o 1º lugar no setor de franquias imobiliárias pelo segundo ano consecutivo na lista altamente competitiva Franchise 500® da Entrepreneur.

O Realty ONE Group é uma das marcas de estilo de vida mais modernas e de crescimento mais rápido no setor imobiliário, cujo Propósito número UM é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para 19.000 agentes imobiliários em mais de 400 filiais em 19 países e territórios graças ao seu modelo de negócios comprovado, corretagem imobiliária de ponta a ponta, COOLTURE dinâmica, coaching empresarial de nível superior por meio da ONE University, suporte extraordinário e sua tecnologia patenteada, a zONE. O Realty ONE Group foi nomeado a marca imobiliária número UM pela revista Entrepreneur por dois anos consecutivos e continua a avançar de vento em popa, abrindo portas não só para seus clientes, como para agentes imobiliários e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

