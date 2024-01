REALTY ONE GROUP MACHT 2023 SPRUNG NACH VORNE, MEHR MITARBEITER, NEUE STANDORTE AUF DER GANZEN WELT

LAS VEGAS, 11. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, eine moderne, vom Lifestyle geprägte Marke, und eines der weltweit am schnellsten wachsenden Franchiseunternehmen, hat im vergangenen Jahr seinen weltweiten Radius trotz eines schwierigen Immobilienmarktes erneut erweitert. Auf der ganzen Welt wurden neue Standorte in neuen Märkten eröffnet.

Der in Las Vegas ansässige internationale Franchisegeber hat mehr als 87.000 Immobilientransaktionen im Wert von $33,7 Milliarden verkauften Häusern getätigt − trotz einer eher schwachen Wirtschaftslage. Das Unternehmen hat darüber hinaus 81 neue Franchise-Lizenzen verkauft, da die Realty ONE Group weiterhin leidenschaftliche strategische Partner findet, die die Marke in der ganzen Welt bekannt machen.

„Unsere hervorragende Lifestyle-Marke, geprägt von COOLTURE und dem branchenbesten geschäftlichen Coaching, entwickelt sich unabhängig vom Zustand des Marktes oder der Wirtschaft weiter," sage Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer von Realty ONE Group. „Unsere Mitarbeiter sind die besten der Branche, weil sie positiv denken und ihr Herz sprechen lassen − deshalb sind sie schneller erfolgreich."

Die UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, beschäftigt mehr als 19.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 19 Ländern und Gebieten. Vor Kurzem wurden Niederlassungen in Belize und Argentinien gegründet. Der Schwerpunk liegt in der Unterstützung von Käufern und Verkäufern, aber darüber hinaus versucht die Realty ONE Group auch, Menschen und Gemeinden zu helfen. Im Jahr 2023 wurden mehr als 200.000 Menschen durch Freiwillige im Rahmen der Wohltätigkeitsorganisation des Unternehmens ONE Cares, 501(c)3 unterstützt.

Realty ONE Group baut auch weiterhin seine Bildungs- und Schulungsinitiativen im Bereich Geschäftscoaching über die eigene ONE University (ONE.U) aus. Im vergangenen Jahr nahmen die Mitarbeiter dort an mehr als 32.000 Kursen teil. Die eigene Plattform des Unternehmens, zONE, und andere Technologien haben zur geschäftlichen Expansion beigetragen. Dies sind nur einige der Gründe, warum die Realty ONE Group zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz bei Immobilien-Franchiseunternehmen auf der sehr begehrten Entrepreneur's Franchise 500®Liste eingenommen hat.

Erfahren Sie mehr unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die Realty ONE Group ist eine der am schnellsten wachsenden modernen Lifestyle-Marken im Immobiliensektor, deren ONE Purpose darin besteht, Türen auf dem gesamten Globus zu öffnen − nach dem Motto: ONE home, ONE dream, ONE life. Das Unternehmen ist schnell auf mehr als 19.000 Immobilienexperten an mehr als 400 Standorten in 19 Ländern und Territorien angewachsen. Die Gründe dafür sind das bewährte Geschäftsmodell, Full-Service Brokerdienste, die dynamische COOLTURE, überragendes geschäftliches Coaching über die ONE University, ausgezeichneter Support und die eigene Technologie zONE. Das Entrepreneur Magazine hat die Realty ONE Group zum zweiten Mal in Folge zur Number ONE Immobilienmarke ernannt. Das Unternehmen expandiert weiter und öffnet Türen, nicht nur für seine Kunden, sondern auch für Immobilienexperten und die Franchise-Eigentümer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/4488873/realty_one_group___logo.jpg