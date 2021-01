Realty ONE Group classé dans le Franchise 500® du magazine Entrepreneur

UNBrokerage est la seule société immobilière à grimper dans le classement

LAS VEGAS, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque immobilière adoptant un mode de vie moderne, figure une nouvelle fois dans la 42e édition annuelle du Franchise 500® du magazine Entrepreneur , se classant parmi les 100 franchises ayant connu la croissance la plus rapide aux États-Unis cette année. Le franchiseur de Las Vegas est également la seule société immobilière de la liste à obtenir un meilleur classement que l'an dernier, se hissant au-dessus de la barre des 200 pour la première fois en deux ans.

« Notre position dans le classement Franchise 500 en dit long sur notre ténacité et notre persévérance, mais aussi sur la viabilité de notre modèle unique, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. Les professionnels de l'immobilier adorent cette marque et, en tant que fervents admirateurs, ils sont en quelque sorte devenus membres de notre propre équipe de recrutement, faisant croître cette entreprise, peu importe les conditions du marché ou les conditions économiques. »

Realty ONE Group est la première marque immobilière entièrement à commission du classement des franchises à la croissance la plus rapide du magazine Entrepreneur. Malgré la pandémie, l'année 2020 a été une nouvelle année record pour l'entreprise qui a vendu 86 franchises et ajouté plus de 2 600 REALTOR®.

« Notre message, notre modèle d'affaires, notre priorité accordée à l'agent et notre "COOLTURE" ont touché une corde sensible chez les courtiers et les professionnels de l'immobilier d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes maintenant prêts à connaître une importante croissance internationale », a déclaré Eddie Sturgeon, vice-président directeur de la croissance mondiale à Realty ONE Group.

Aussi connue sous le nom UNBrokerage dans le domaine de l'immobilier, l'entreprise a également été nommée premier franchiseur immobilier en pleine croissance du pays, figurant parmi les 10 premiers du classement « Fast & Serious » de Franchise Business Review .

Realty ONE Group compte maintenant plus de 15 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 emplacements dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada.

L'entreprise devient une marque immobilière moderne, avec son esprit florissant et sa « COOLTURE », tout en misant sur l'accompagnement individualisé et des technologies exclusives.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est venu perturber l'industrie en transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « COOLTURE » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'évolution rapide de l'entreprise lui permet aujourd'hui de compter plus de 15 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 % du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group__logo.jpg

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group