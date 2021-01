Realty ONE Group es nombrado en el ranking Franchise 500® de Enterprise Magazine

LAS VEGAS, 20 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de bienes raíces de estilo de vida moderno, fue nombrada nuevamente en la 42.a edición del Annual Franchise 500® de la revista Entrepreneur, ubicando a la compañía entre las 100 franquicias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en el ranking de este año. Con sede en Las Vegas, este franquiciador también es la única compañía inmobiliaria en la lista que se ubicó en una posición superior a la del año pasado, esto después de haber escalado desde abajo de la marca 200 en apenas dos años.

"Nuestra clasificación en el ranking Franchise 500 es evidencia innegable de nuestra tenacidad y persistencia, así como de la viabilidad de nuestro modelo único", expresóKuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "A los profesionales inmobiliarios les encanta esta marca y, como fanáticos entusiastas, se han convertido en nuestro propio equipo de reclutamiento, haciendo crecer esta compañía a pesar de las condiciones de mercado y económicas".

Realty ONE Group es la marca inmobiliaria con comisiones al 100 % no. 1 en el ranking de franquicias de más rápido crecimiento de Entrepreneur, y tuvo un año récord en 2020 al vender 86 franquicias e incorporar a más 2.600 REALTORS®, a pesar de la pandemia.

"Nuestro mensaje, modelo de negocio, enfoque en el agente y nuestra COOLTURE han sido bien recibidos por corredores y profesionales inmobiliarios de todo el país, y ahora estamos listos para un crecimiento internacional contundente", mencionó Eddie Sturgeon, vicepresidente ejecutivo de crecimiento global de Realty ONE Group.

UNBrokerage, como se le conoce en el medio de los bienes raíces, también acaba de ser nombrado el franquiciante inmobiliario de crecimiento más inteligente en el país, obteniendo con esto un lugar entre los diez mejores en la lista Fast & Serious de Franchise Business Review.

Realty ONE Group cuenta actualmente con más de 15.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 localidades de 45 estados, Washington D.C. y Canadá.

Realty ONE Group está evolucionando hacia una marca inmobiliaria de estilo de vida moderno, encarnando un espíritu y una COOLTURE vibrantes, mientras se enfoca en la formación en negocios y tecnologías patentadas.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 15.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1 % superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.

