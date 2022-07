REALTY ONE GROUP CRESCE EM RITMO RECORDE, AUMENTANDO SUA PRESENÇA GLOBAL E VOLUME NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

LAS VEGAS, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósitos e uma das franqueadoras de crescimento mais rápido da atualidade, informou um crescimento notável no primeiro semestre de 2022, com a venda de 38 franquias e atuação em três novos países, expandindo sua presença global agora para 49 estados dos EUA e nove países e territórios.

"Temos sido incrivelmente estratégicos em relação a nossa expansão nacional e internacional e continuaremos a desenvolver esta organização por meio de treinamentos em negócios e COOLTURE, independentemente do mercado", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, também adicionou mais de mil novos profissionais do setor imobiliário, levando sua rede a mais de 18 mil CORRETORES, que geraram USD 22,7 bilhões em volume nos dois primeiros trimestres.

Estamos em um caminho muito claro para o sucesso novamente este ano, uma vez que somos a marca imobiliária de serviço completo de crescimento mais rápido desde 2018", disse Eddie Sturgeon, vice-presidente executivo de crescimento global. "E graças a nosso foco em VOCÊ-em-primeiro-lugar, compartilhamos este sucesso com nossos profissionais do setor imobiliário e com os proprietários de nossas franquias."

Este ano, o Realty ONE Group ficou classificado entre as 100 franquias à prova de recessão de acordo com a Franchise Business Review , e a empresa conquistou o primeiro lugar entre as franqueadoras do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur. Juntas, a empresa e suas afiliadas impactaram mais de 108 mil vidas, doando quase USD 40 mil já este ano por seus programas e iniciativas ONE Cares.

O Realty ONE Group conta atualmente com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C. e no Canadá, além dos que serão inaugurados em breve no Equador, Costa Rica, Itália, Singapura, Espanha e Portugal, e no território americano de Porto Rico.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Itália, Espanha, Singapura, Costa Rica e Portugal. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país, de acordo com a REAL Trends, e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não só para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group