REALTY ONE GROUP CROÎT À UN RYTHME SANS PRÉCÉDENT ET ÉTEND SON EMPREINTE INTERNATIONALE ET SON VOLUME AU PREMIER SEMESTRE 2022

LAS VEGAS, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et motivée et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide actuellement, fait état d'une croissance remarquable au cours du premier semestre 2022 avec la vente de 38 franchises et son implantation dans trois nouveaux pays, étendant ainsi sa présence mondiale à 49 États américains et neuf pays et territoires.

« Nous avons été particulièrement stratégiques en ce qui concerne notre expansion nationale et internationale, et nous continuerons à développer cette entreprise grâce à un encadrement de nos affaires commerciales et à COOLTURE, et ce sur tous les marchés », a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group.

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, a également accueilli plus d'un millier de nouveaux professionnels de l'immobilier, portant son réseau à plus de 18 000 professionnels de l'immobilier (R) qui ont généré un volume de 22,7 milliards de dollars au cours des deux premiers trimestres.

« Cette année encore, nous sommes clairement sur le chemin du succès, après avoir été la marque de services immobiliers complets à la croissance la plus rapide depuis 2018, a ajouté Eddie Sturgeon, vice-président exécutif de la croissance mondiale. De plus, puisque nous mettons l'accent sur les clients, nous partageons ce succès avec nos professionnels de l'immobilier et nos propriétaires de franchises. »

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par Franchise Business Review, et la société s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers du palmarès hautement convoité Franchise 500(R) du magazine Entrepreneur en 2022. La société ONE et ses affiliés ont influencé plus de 108 000 vies et ont déjà fait don de près de 40 000 dollars cette année pour les programmes et initiatives ONE Cares.

Realty ONE Group compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux dans 49 États, à Washington D.C. et au Canada et ouvrira en Équateur, au Costa Rica, en Italie, à Singapour et en Espagne, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa fraîcheur amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Italie, en Espagne, à Singapour, au Costa Rica et au Portugal. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends et a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme la meilleure franchise immobilière. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, consultez www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group