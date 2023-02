REALTY ONE GROUP ERÖFFNET AUF DEN PHILIPPINEN

LAS VEGAS, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, eine moderne, zielorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat die Franchiserechte an neue Eigentümer und strategische Partner auf den Philippinen verkauft, die die beliebte, dynamische Immobilienmarke nach Südostasien bringen möchten.

Die neuen Eigentümer, Mike und Kit Tan, werden daran arbeiten, Realty ONE Group mit ihrer dynamischen Marke, einzigartigen COOLTURE (cool + culture) und umfangreichem Business Coaching auf den Philippinen wesentlich zu vergrößern. Mike Tan ist seit mehr als 20 Jahren in der philippinischen Immobilienbranche tätig, während Kit Tan verschiedene Führungspositionen in der Gesundheitsbranche bekleidet hat.

„Es hat nicht lange gedauert zu erkennen, dass die Tans für uns phänomenale Partner beim Aufbau dieser Marke auf den Philippinen sein werden", erklärte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Unsere globale Expansion ist strategisch, indem wir Beziehungen und vereintes Engagement aufbauen, um Immobilienexperten überall auf der Welt Türen zu öffnen, damit sie schneller größeren Erfolg erzielen."

Die Tans verfügen außerdem über ein kompetentes und qualifiziertes Führungsteam, zu dem Jose Ruben Hernandez, Anne Pamela Mangubat und Charlotte Marcelo gehören, die alle zuvor mit Mike Tan zusammengearbeitet haben und über umfangreiche Erfahrung im Bereich Luxusimmobilien verfügen.

„Wir sind dankbar für das Vertrauen der Realty ONE Group in uns, ein aufregendes, unkonventionelles Immobilienangebot auf die Philippinen zu bringen", so Mike Tan. „Diese Marke wird Immobilienexperten und Kunden gleichermaßen dienen und Immobilienexperten die Möglichkeit geben, ihr Geschäft zu erweitern."

Die Realty ONE Group errang zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz für Immobilien-Franchisegeber auf der konkurrenzbetonten Liste Franchise 500®2023 für Unternehmer.

Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, beschäftigt mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur, Spanien und auf den Philippinen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

