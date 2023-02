Realty ONE Group abre en Filipinas

LAS VEGAS, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a nuevos propietarios y socios estratégicos en Filipinas que están listos para llevar la popular y dinámica marca de bienes raíces al sudeste de Asia.

Los nuevos propietarios, Mike y Kit Tan, trabajarán para expandir en gran medida Realty ONE Group, con su marca dinámica, COOLTURE (genial + cultura) única y una amplia capacitación comercial en Filipinas. Mike Tan ha trabajado en la industria inmobiliaria de Filipinas durante más de 20 años, mientras que Kit Tan ha ocupado varios puestos ejecutivos en la industria de la salud.

"No nos llevó mucho tiempo saber que los Tan serían socios fenomenales para nosotros en la construcción de esta marca en Filipinas", explicó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Nuestra expansión global es estratégica, ya que estamos construyendo relaciones y una pasión combinada para abrir las puertas a los profesionales de bienes raíces en todas partes para lograr un mayor éxito más rápido".

Los Tan también cuentan con un equipo ejecutivo experto y capacitado que incluye a José Rubén Hernández, Anne Pamela Mangubat y Charlotte Marcelo, quienes trabajaron anteriormente con Mike Tan y tienen una amplia experiencia en bienes raíces de lujo.

"Estamos agradecidos por la confianza de Realty ONE Group en nosotros para traer una oferta inmobiliaria emocionante y no tradicional a Filipinas", destacó Mike Tan. "Esta marca servirá tanto a los profesionales inmobiliarios como a los clientes, proporcionando a los profesionales inmobiliarios la oportunidad de ampliar su negocio".

Realty ONE Group reclamó el puesto número 1 para franquiciadores de bienes raíces por segundo año consecutivo en la altamente competitiva lista Franchise 500® de 2023 de Entrepreneur.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 18,000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España, además de Filipinas.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que cambia radicalmente la faz de las franquicias de bienes raíces con su modelo de negocios único, diversión, infraestructura tecnológica y soporte superior para sus profesionales de bienes raíces. La empresa ha evolucionado rápidamente para incluir a más de 18 000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, España y Singapur. Realty ONE Group se ubica en el uno por ciento superior de la nación según REAL Trends y ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como la marca de bienes raíces número UNO. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

