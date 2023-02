REALTY ONE GROUP SERÁ ABERTO NAS FILIPINAS

LAS VEGAS, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e voltada para um propósito e UM dos franqueadores de mais rápido crescimento no mundo, vendeu os direitos de franquia para novos proprietários e parceiros estratégicos nas Filipinas que estão prontos para trazer a popular e dinâmica marca imobiliária para o Sudeste Asiático.

Os novos proprietários Mike e Kit Tan trabalharão para expandir muito o Realty ONE Group, com sua marca dinâmica, COOLTURE única (cool+ culture, legal e cultura em inglês) e amplo treinamento de negócios em todas as Filipinas. A Mike Tan trabalha no setor imobiliário das Filipinas há mais de 20 anos, enquanto a Kit Tan ocupou vários cargos executivos no setor de saúde.

"Não demorou muito para sabermos que a Tans será um parceiro fenomenal para nós na construção desta marca em todas as Filipinas, disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Nossa expansão global é estratégica, uma vez que estamos construindo relacionamentos e paixão combinada para abrir portas para profissionais do setor imobiliário em todos os lugares obterem maior sucesso mais rapidamente".

O Tans também tem uma equipe executiva experiente e qualificada que inclui Jose Ruben Hernandez, Anne Pamela Mangubat e Charlotte Marcelo, todos os quais trabalharam anteriormente com a Mike Tan e têm vasta experiência em imóveis de luxo.

"Somos gratos pela confiança do Realty ONE Group em nós para trazer uma oferta imobiliária empolgante e não tradicional para as Filipinas", disse Mike Tan. "Esta marca atenderá profissionais do setor imobiliário e clientes, dando aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade de ampliar seus negócios".

O Realty ONE Group assumiu o 1º lugar de franqueadores imobiliários pelo segundo ano consecutivo nalista altamente competitiva de 2023 Franchise 500 ® de Empreendedores .

O UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, Washington D.C., Porto Rico e agora os países da Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura e Espanha, além das Filipinas.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios nos 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está no top 1% do país pela REAL Trends e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está avançando, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

