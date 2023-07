REALTY ONE GROUP ERÖFFNET IN ARGENTINIEN

LAS VEGAS, 27. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen der Welt, hat die Franchise-Rechte an eine Eigentümerin in Argentinien verkauft, die sich darauf freut, schnell zu expandieren und die dynamische Marke in dem beliebten südamerikanischen Land einzuführen.

Die neue Eigentümerin Eugenia Aiello ist davon überzeugt, dass die Kombination aus der einzigartigen COOLTURE ("Cool" + "Culture"), der Marke, dem Business-Coaching und dem Support-System den Immobilienmarkt in Argentinien, dem zweitgrößten Land Südamerikas und dem achtgrößten der Welt, auf ein völlig neues Niveau heben wird. Mit ihrer mehr als 25-jährigen Erfahrung im argentinischen Immobiliengeschäft und ihrer umfangreichen Erfahrung mit Entwicklungen in Übersee sorgt die Kombination von Aiello und der Realty ONE Group bereits für Aufregung in der Branche.

"Familie, Leidenschaft für das Geschäft, Liebe zu dem, was wir tun - all diese wichtigen Faktoren teilen wir mit Eugenia, was sie zu einem perfekten Partner für die Expansion in Argentinien macht,", sagteKuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. "In Argentinien gibt es eine große Nachfrage nach einer aufregenden neuen COOLTURE und nach einem neuen Kapitel auf dem Immobilienmarkt, und zusammen mit Eugenia Aiello werden wir diese erfüllen!"

"Dies ist ein günstiger Zeitpunkt für die Realty ONE Group, sich als führende Marke in Argentinien zu etablieren", sagte Aiello. "Ich bin entschlossen, den Immobilienexperten einen noch besseren Service zu bieten, um noch besser und effektiver auf die Interessen und Bedürfnissen unserer Kunden eingehen zu können, und ich weiß, dass wir alle von der spannenden COOLTURE ("Cool" + "Culture") der Realty ONE Group profitieren werden."

Die Realty ONE Group wurde kürzlich als eines der Top Global Franchise 2023 von Entrepreneur genannt und belegte auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den ersten Platz für Immobilienfranchiseunternehmen auf der äußerst konkurrenzbetonten Entrepreneur -Liste Franchise 500® 2023.

Das UNBrokerage, wie es in der Branche genannt wird, verfügt über mehr als 19.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Niederlassungen in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 16 weiteren Ländern und Territorien und wächst weiter.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist mit ihrem bewährten Geschäftsmodell, der dynamischen COOLTURE, den innovativen Standorten und dem hervorragenden Business-Coaching, der Unterstützung, der Technologie und den Partnern weiterhin eine der am schnellsten wachsenden Lifestyle-Marken im Immobilienbereich. Das Unternehmen ist schnell auf mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 16 Ländern und Territorien angewachsen. Die Realty ONE Group wurde vom Entrepreneur Magazine in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken ernannt, und der Franchisegeber wird von REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation gezählt. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch Immobilienfachleute und Franchisenehmer. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.RealtyONEGroup.com.

