REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO NA ARGENTINA

LAS VEGAS, 27 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna voltada para um propósito e UMA das franquias de mais rápido crescimento no mundo, vendeu seus direitos para uma proprietária na Argentina que está animada para expandir rapidamente e popularizar a marca dinâmica no popular país sul-americano.

A nova proprietária Eugenia Aiello acredita que a combinação de COOLTURE (cool + cultura), marca, treinamento empresarial e sistema de apoio levará o setor imobiliário a um novo patamar na Argentina, que é o segundo maior país da América do Sul e o oitavo maior do mundo. Com mais de 25 anos de experiência no setor imobiliário argentino e ampla experiência em empreendimentos no exterior, a combinação de Aiello e Realty ONE Group já está criando alvoroço no setor.

"Família, paixão pelos negócios, amor pelo que fazemos — compartilhamos todos esses fatores importantes com Eugenia, tornando-a uma parceira perfeita para expandir na Argentina," disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador da Realty ONE Group. "A Argentina tem uma grande demanda por uma nova COOLTURE interessante e um novo capítulo do setor imobiliário e, junto com a Eugenia, vamos conseguir!"

"É um momento oportuno para a Realty ONE Group se estabelecer como uma marca líder na Argentina", disse Aiello. "Estou determinada a oferecer aos profissionais do setor imobiliário um serviço aprimorado, para atender melhor aos interesses e necessidades de nossos clientes, e sei que todos nós nos beneficiaremos muito da empolgante COOLTURE (cool + culture) da Realty ONE Group."

Recentemente, a Realty ONE Group recebeu o título de melhor franquia global de 2023 pela Entrepreneur e também ficou em 1º lugar entre franqueadores do setor imobiliário pelo segundo ano consecutivo na lista de 500 franquiasaltamente competitivas de 2023® da Entrepreneur .

A UNBrokerage, como é conhecida na indústria, conta com mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios distribuídos em 49 estados, Washington D.C. e em outros 16 países e territórios, além de continuar em expansão.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre a Realty ONE Group

Fundada em 2005, a Realty ONE Group continua sendo uma das marcas de estilo de vida de mais rápido crescimento no setor imobiliário, com seu comprovado modelo de negócios, COOLTURE dinâmica, localizações inovadoras e treinamento empresarial superior, apoio, tecnologia e parceiros. A empresa cresceu rapidamente para mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 locais em 49 estados dos EUA, Washington D.C. e 16 países e territórios. A Realty ONE Group foi nomeada a marca imobiliária número um pela Entrepreneur Magazine por dois anos consecutivos, e a franqueadora foi classificada pela REAL Trends como estando no top 1% do país. A Realty ONE Group está em rápida ascensão, abrindo portas, não só para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group