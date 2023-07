REALTY ONE GROUP S'IMPLANTE EN ARGENTINE

LAS VEGAS, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, marque de style de vie moderne axée sur des objectifs et l'une des franchises à la croissance la plus rapide au monde, a vendu les droits de franchise à un propriétaire en Argentine qui se réjouit de se développer rapidement et de proposer cette marque dynamique dans ce pays très populaire d'Amérique du Sud.

La nouvelle propriétaire, Eugenia Aiello, est convaincue que la combinaison de la marque unique COOLTURE (cool + culture), du coaching commercial et du système de soutien permettra à l'immobilier d'atteindre un tout nouveau niveau en Argentine, qui est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud et le huitième plus grand pays du monde. Forte de ses 25 ans d'expérience dans l'immobilier argentin et de sa vaste expérience dans les développements à l'étranger, l'association de Mme Aiello et de Realty ONE Group suscite déjà l'enthousiasme dans le secteur.

« La famille, la passion pour les affaires, l'amour pour ce que nous faisons sont autant de facteurs importants que nous partageons avec Eugenia, ce qui fait d'elle une partenaire parfaite pour notre expansion en Argentine, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. L'Argentine connaît une forte demande pour une nouvelle COOLTURE passionnante et un nouveau chapitre de l'immobilier et, avec Eugenia, nous allons y répondre ! »

« Il s'agit du moment idéal pour Realty ONE Group de s'établir comme une marque de premier plan en Argentine, a commenté Eugenia Aiello. Je suis déterminée à proposer aux professionnels de l'immobilier un service amélioré, à répondre encore plus efficacement aux intérêts et aux besoins de nos clients et je sais que nous bénéficierons tous grandement de la formidable COOLTURE (cool + culture) de Realty ONE Group. »

Realty ONE Group a récemment été nommé meilleure franchise mondiale 2023 par Entrepreneur et a également obtenu la première place parmi les franchiseurs immobiliers pour la deuxième année consécutive sur la liste hautement compétitive 2023 Franchise 500® d'Entrepreneur.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 16 autres pays et territoires, et sa croissance se poursuit.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3929739-1&h=2639800250&u=https%3A%2F%2Ffranchising.realtyonegroup.com%2F&a=%C2%A0 www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group continue d'être l'une des marques lifestyle qui connaît la croissance la plus rapide dans l'immobilier grâce à son modèle commercial éprouvé, à sa COOLTURE dynamique, à ses emplacements novateurs et à son encadrement, son assistance, sa technologie et ses partenaires de qualité supérieure. La société a grandi rapidement et compte désormais plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 sites répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., et dans 16 pays et territoires. Realty ONE Group a été nommé marque numéro un du secteur de l'immobilier par Entrepreneur Magazine pendant deux années consécutives et le franchiseur est classé dans le premier pour cent du pays par REAL Trends. Realty ONE Group prend de l'avance en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, consultez www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group