Realty ONE Group es el n.° 1 en Las Vegas por 12 años consecutivos

LAS VEGAS, 19 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a objetivos específicos y una de las franquicias de más rápido crecimiento en la actualidad, fue nombrada por la revista Las Vegas Review-Journal la compañía inmobiliaria n.° 1 de Las Vegas, por 12.° año consecutivo, con más de 7.300 viviendas compradas y vendidas durante 2020.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, fue fundada en Las Vegas en 2005 y ha crecido a tres oficinas inmobiliarias dinámicas en Las Vegas y una en Henderson, Nevada, con un total de casi 2.300 profesionales inmobiliarios.

"Las Vegas siempre será nuestro hogar y esta ciudad ha sido la inspiración para nuestra progresista marca de estilo de vida y nuestra increíble y única COOLTURE", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Seguimos cambiando la forma en que la gente piensa en los bienes raíces, y cuando visitan nuestras oficinas de Las Vegas y ven la diferencia, no pueden evitar querer ser parte de este movimiento".

Cada año, Realty ONE Group reúne a sus líderes, profesionales inmobiliarios, socios y familias en Las Vegas para la convención anual ONE Summit para educar, capacitar e inspirar a la red. ONE Summit 2022 tendrá lugar en el Aria Resort & Casino, del 3 al 5 de abril. La compañía también organiza capacitaciones estructuradas a través de su plataforma patentada, ONE University (ONE.U), que desarrolla nuevos propietarios de franquicias y profesionales inmobiliarios para lograr un mayor éxito más rápido.

UNBrokerage cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y acaba de anunciar que vendió los derechos de franquicia a Singapur. Como señal de su popularidad y crecimiento récord, la compañía fue nombrada como una de las 50 principales franquicias para mujeres por Franchise Business Review y, una vez más, ocupó el primer lugar en la lista de 2021 de Franquicias de más rápido crecimiento a nivel mundial de Entrepreneur al ser la compañía de más rápido crecimiento que ofrece una comisión del 100 %.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida coolture, su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La compañía ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se sitúa dentro del 1 por ciento superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 franquicias inmobiliarias más importantes y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

