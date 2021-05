Realty ONE Group es el número 1 en Las Vegas durante 12 años consecutivos

La ciudad fundadora es el centro de esta compañía inmobiliaria mundial que supera todos los récords

LAS VEGAS, 19 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna, impulsada por un propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en la actualidad, ha sido nombrada por Las Vegas Review-Journal la compañía inmobiliaria número 1 en Las Vegas por 12 año consecutivo, con más de 7.300 viviendas compradas y vendidas en el año 2020.

El UNBrokerage, como se le conoce en la industria, se fundó en Las Vegas en 2005 y ha crecido hasta conseguir tres oficinas inmobiliarias dinámicas situadas en Las Vegas y UNA en Henderson, NV, con una suma total de cerca de 2.300 profesionales dedicados al sector inmobiliario.

"Las Vegas siempre será nuestro hogar y esta ciudad ha sido la inspiración para nuestra marca gracias a su estilo de vida progresista y nuestra increíblemente única COOLTURE", afirmó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Seguimos cambiando la forma en que la gente piensa en el sector inmobiliario y cuando visitan nuestras oficinas de Las Vegas y son testigos de la diferencia, no pueden evitar formar parte de este movimiento".

Cada año, Realty ONE Group reúne a sus líderes, profesionales del sector inmobiliario, socios y familias en Las Vegas para la celebración de la convención anual ONE Summit con el objetivo de formar, capacitar e inspirar a la red. ONE Summit 2022 se llevará a cabo en el Aria Resort & Casino, del 3 al 5 de abril. La compañía también ofrece coaching estructurado por medio de su plataforma patentada, ONE University (ONE.U), que desarrolla nuevos propietarios de franquicias y profesionales del sector inmobiliario para lograr un éxito superior de forma más rápida.

El UNBrokerage cuenta con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá y acaba de anunciar que ha vendido los derechos de franquicia a Singapur. Como una señal de su atractivo y crecimiento récord, la empresa fue nombrada Top 50 Franchise for Women por Franchise Business Review y fue nombrada una vez más la empresa número 1 de más rápido crecimiento 100% de Comisión en la lista Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise de 2021.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, que cambió radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias con su modelo de negocio único, una "coolture" divertida, infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 16.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 300 oficinas en 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y en Canadá. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

